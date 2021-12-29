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4大超商跨年備戰先看！信義區「這門市」要拆門　還有行動餐車

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲4大超商跨年備戰先看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

2021進入最後倒數，全台各地皆有籌備精彩跨年活動，而為了因應大量人潮，4大超商也已經準備好了，7-11、全家針對全台跨年活動周邊門市增加貨量和人力，萊爾富信義區1間門市則是即將拆門，方便民眾快速進出，OKmart門市則是將有行動餐車，販售咖啡、蛋塔等多樣品項。

●7-11

7-11針對北中南東跨年活動周邊上百間門市全面備戰，除了強化杯裝咖啡、水、飲料、啤酒、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2～3倍的備貨量，跨年日夜溫差大，熱罐飲品、雨具、發熱衣、關東煮與熱狗等熟食商品亦較平日備貨成長；並掌握連假過節人潮，針對風景區、交通轉運及觀光型商場門市等，加強門市備貨與人力支援。

●全家

跨年晚會、觀光景點周邊「全家」店舖全面備戰，台北市信義區是跨年的一級戰區，全家店舖整體備貨量較平常多出9倍，因應跨年活動人潮，人力配置也較平常日增加了10倍。

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家備貨量整體多9倍。

●萊爾富

萊爾富將於本月31日上午10點拆除信義商圈信彩店門市大門、櫥窗玻璃與冰箱玻璃門，同時增加10倍人力、10倍備貨量，以利縮短民眾結帳時間，同時滿足跨年民眾飲食需求。萊爾富也指出，每年跨年約從中午後到元旦凌晨，都是來客高峰期，又以熱食最受歡迎，像是茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水每年都大賣，甚至可達平日的70倍。

▲▼萊爾富信義區門市拆門。（圖／記者周姈姈攝）

▲信義區萊爾富信彩門市將拆門方便民眾進出。（圖／記者周姈姈攝）

●OKmart

OKmart信義商圈門市加碼備貨3～4倍，且OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、因應疫情及低溫增設「防疫專區」及「暖心專區」，販售醫療用口罩、酒精、濕紙巾及暖暖包等防疫保暖相關商品，，預估業績可較平日長5倍。

▲▼OKmart行動餐車 。（圖／OKmart提供）

▲OKmart行動餐車將開往門市。（圖／OKmart提供）

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