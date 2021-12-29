　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義跨年新去處　太平雲梯喜迎十鼓擊樂搭犀牛藝品

▲▼ 太平雲梯賞跨年欣賞十鼓擊樂團、犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

▲▼ 太平雲梯今年跨年邀請十鼓擊樂團搭配犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新年將至，在告別2021年前，梅山太平雲梯延續往年盛事再次舉辦2021一抹紅霞象徵與過往告別儀式，27日於嘉義縣政府舉行宣傳記者會，邀請縣長翁章梁站台；今年重磅邀請十鼓擊樂團於12月31日至明年1月1日演出，盼以鼓舞人心的鼓樂表演，鼓勵大家不忘初心、向前邁進；翁章梁大力邀請民眾共襄盛舉，迎接新年新冀望。

▲▼ 太平雲梯賞跨年欣賞十鼓擊樂團、犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

太平社區首度邀請名揚國際的台灣雕塑藝術家，人稱犀牛老爹的藝術家施力仁以「犀迎曙光、犀象太平」美好寓意於太平雲梯廣場及周圍設展，並在元旦舉行展覽開幕儀式，透過其雕塑品傳達的正面意義，希望為旅客提供心靈上的慰藉與療癒。

▲▼ 太平雲梯賞跨年欣賞十鼓擊樂團、犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

▲太平雲梯幕後推手太平村長嚴清雅。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁介紹，國際級大師施力仁特別以太平雲梯展出舞台，展出犀牛作品，他的犀牛聞名全世界，難得作品會到太平雲梯展出，希望大家保握機會，一同到現場欣賞大師級的作品！

此次由台中現代畫廊籌設「犀迎曙光、犀象太平」雕塑展，為期半年的展覽，展出至明年六月，寄望以藝術的力量，結合台灣海拔最高的美麗地景梅山太平雲梯，帶給更多民眾對環保產生共識，進而對社區友好的形成認同感，透過藝術家的作品，提供另外一種觀看生命、生活的可能性。

▲▼ 太平雲梯賞跨年欣賞十鼓擊樂團、犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

▲太平雲梯引進犀牛藝術。（圖／嚴清雅提供）

邀請喜愛親近大自然生態的國人或是喜愛鼓樂及雕塑藝術與人文創作的同好，循著茶香遊茶鄉，相關訊息請搜尋臉書「太平雲梯」或「阿里山新印象」FB 粉絲專頁；欲搭乘大眾運輸工具，請於梅山公車站轉乘太平線公車上山；因山路多彎狹小，自行開車民眾請將車輛停放於停車場，切勿停放於162線道路邊。

▲▼ 太平雲梯賞跨年欣賞十鼓擊樂團、犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
重罰酒駕3方向出爐！　網揪「超扯Bug」氣炸
機車報廢「加1動作」可拿3300！　最新優惠補助出爐
鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實「新落腳處」
快訊／台中嚴重車禍！　女騎士「大腿變形」無生命跡象
北市生育獎勵金再加碼！　最高領3萬
酒駕撞碎一家4口！　重傷父女3人現況曝光
「千億身家」林瑞陽凍結26億沒差？　律師：2個月商業帝國就垮
新北男與妻激情一半「馬上風亡」！　4天前才打BNT
快訊／徐若瑄「攻蛋開唱」夢碎、代言遭撤？　經紀公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

嘉義跨年新去處　太平雲梯喜迎十鼓擊樂搭犀牛藝品

支持嘉義藕農　縣府包場看《老鷹之手》

就任3周年年終演說 　翁章梁：農工大縣正在實現

苗縣獅潭協雲宮櫻花含苞待放　警超前部署將實施人車管制

迎接2022潮州跨年晚會　警方停車指引圖出爐

元旦連假花東訂房已達9成　蘇花雙向交通車流恐達8萬輛次

舖在天上的紅地毯！大紅燈籠高高掛　花蓮13鄉鎮喜迎春

全台酒駕事故頻傳　黃偉哲要求加強取締酒駕

南消局長率義消總隊慰勞義消辛勞　致贈年節加菜金

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

嘉義跨年新去處　太平雲梯喜迎十鼓擊樂搭犀牛藝品

支持嘉義藕農　縣府包場看《老鷹之手》

就任3周年年終演說 　翁章梁：農工大縣正在實現

苗縣獅潭協雲宮櫻花含苞待放　警超前部署將實施人車管制

迎接2022潮州跨年晚會　警方停車指引圖出爐

元旦連假花東訂房已達9成　蘇花雙向交通車流恐達8萬輛次

舖在天上的紅地毯！大紅燈籠高高掛　花蓮13鄉鎮喜迎春

全台酒駕事故頻傳　黃偉哲要求加強取締酒駕

南消局長率義消總隊慰勞義消辛勞　致贈年節加菜金

從控衛變湖人先發中鋒　詹皇：努力做任何需要我的事

老媽突刪FB好友「沒啥好聊的」女兒傻眼　理由被讚爆：超羨慕

民進黨評估中二選情雙方膠著　「林靜儀要贏也在誤差之內」

「沒台灣，世界會停止運轉！」她列超狂5實例　網跪：很多隱藏冠軍

吳宗憲此生最恨毒、賭…他19年前也碰了！　澳門豪賭3300萬被起底

崔宇植、金多美終於親了！《那年，夏天》4種深吻超心動　收視狂飆

陽明私募股69.74萬張元月3日開始公開發行與交易　官股多數不會出售

邱偲琹曝「錯過一段完整的友誼」　石知田《花知道》真實身分超毛！

永達「紅包愛」累計扶助2.1萬弱勢！　募集破千萬善款

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

台南安平區建平8街拓寬

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

2021台南觀光大躍進

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　民眾誤停遭開單

高雄今起「連續8天」大執法！

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

元旦花東訂房已達9成　蘇花雙向車流達8萬輛

台南市安平浮屍身分是他

台南朝野清廉除弊　

台南安平觀音亭關懷獨居長者

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

更多熱門

相關新聞

4大超商跨年限咖啡定優惠懶人包

4大超商跨年限咖啡定優惠懶人包

倒數3天就要迎來2022年了，4大超商也祭出「跨年限定」優惠同慶，像是7-11即日起到1月4日可是有多款CITY咖啡、飲品買2送1等，全家則推經典美式、拿鐵第2杯11元喝，萊爾富還有21元美式，絕對要把握機會囤一波。

2021「台灣1件事改變最有感」　鄉民爆淚：回不去了

2021「台灣1件事改變最有感」　鄉民爆淚：回不去了

台南跨年活動交通資訊一次看完！

台南跨年活動交通資訊一次看完！

賞「101煙火、飛機呼嘯」私房地！

賞「101煙火、飛機呼嘯」私房地！

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

關鍵字：

太平雲梯嚴清雅跨年

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

溫妮認了交往「億級男友」！

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面