嘉義跨年新去處　太平雲梯喜迎十鼓擊樂搭犀牛藝品

▲▼ 太平雲梯今年跨年邀請十鼓擊樂團搭配犀象太平展覽 。（圖／太平雲梯遊客中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新年將至，在告別2021年前，梅山太平雲梯延續往年盛事再次舉辦2021一抹紅霞象徵與過往告別儀式，27日於嘉義縣政府舉行宣傳記者會，邀請縣長翁章梁站台；今年重磅邀請十鼓擊樂團於12月31日至明年1月1日演出，盼以鼓舞人心的鼓樂表演，鼓勵大家不忘初心、向前邁進；翁章梁大力邀請民眾共襄盛舉，迎接新年新冀望。

太平社區首度邀請名揚國際的台灣雕塑藝術家，人稱犀牛老爹的藝術家施力仁以「犀迎曙光、犀象太平」美好寓意於太平雲梯廣場及周圍設展，並在元旦舉行展覽開幕儀式，透過其雕塑品傳達的正面意義，希望為旅客提供心靈上的慰藉與療癒。

▲太平雲梯幕後推手太平村長嚴清雅。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁章梁介紹，國際級大師施力仁特別以太平雲梯展出舞台，展出犀牛作品，他的犀牛聞名全世界，難得作品會到太平雲梯展出，希望大家保握機會，一同到現場欣賞大師級的作品！

此次由台中現代畫廊籌設「犀迎曙光、犀象太平」雕塑展，為期半年的展覽，展出至明年六月，寄望以藝術的力量，結合台灣海拔最高的美麗地景梅山太平雲梯，帶給更多民眾對環保產生共識，進而對社區友好的形成認同感，透過藝術家的作品，提供另外一種觀看生命、生活的可能性。

▲太平雲梯引進犀牛藝術。（圖／嚴清雅提供）

邀請喜愛親近大自然生態的國人或是喜愛鼓樂及雕塑藝術與人文創作的同好，循著茶香遊茶鄉，相關訊息請搜尋臉書「太平雲梯」或「阿里山新印象」FB 粉絲專頁；欲搭乘大眾運輸工具，請於梅山公車站轉乘太平線公車上山；因山路多彎狹小，自行開車民眾請將車輛停放於停車場，切勿停放於162線道路邊。