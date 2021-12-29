ECFA簽署繼續實施　國台辦：願為造福兩岸同胞作出最大努力

▲經濟部與陸委會印發的ECFA宣傳資料。（圖／翻攝自經濟部官網）

記者任以芳／北京報導

大陸宣布明年元旦起，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）簽署繼續實施。對此，大陸國台辦馬曉光今（29日）也表示，ECFA繼續實施給兩岸企業和民眾帶來了實實在在的好處。截至2020年底，台灣企業享受了累計約70億美元的關稅減免。並且總結，2021年，大陸「以通促融、以惠促融、以情促融」，扎實推進兩岸經濟交流合作。

馬曉光再次強調，我們願意為造福兩岸同胞作出最大努力，但台灣同胞的福祉利益能否獲得保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對「台獨」分裂圖謀，共同維護兩岸關係和平穩定發展。

談到2021年兩岸經濟交流合作特色？馬曉光首先指出，一是台商赴大陸穩步增長，兩岸貿易額創歷史新高。1至11月，兩岸貿易總額2982.8億美元，同比增長27.3%。其中大陸對台出口707.7億美元，同比增長31.2%；自台進口2275.1億美元，同比增長26.2%。大陸新設台資企業5923個、同比增長34.7%。兩岸產業合作不斷深化，產業鏈供應鏈持續穩固，大陸台企生產經營總體穩定，台商投資出現大項目多、科技含量提高的積極變化。

▲上海禾新醫院隸屬於台灣聯新國際醫療集團，是ECFA簽訂後核准設立的第一家台資醫療機構。（圖／記者趙禕攝）

二是助力台商台企在大陸發展邁上新台階。積極引導支持台商台企參與「十四五」規劃實施，台企融入新發展格局、參與高質量發展和共建「一帶一路」、國家區域協調發展戰略，取得顯著進展。鼓勵引導更多台商台企增資擴產、扎根發展。支持一批優質台企在大陸上市。2021年共有6家台企在大陸A股上市，截至目前總數已超過40家。

三是持續深化兩岸融合發展取得新進展。落實系列惠台利民政策措施，出台並落實落細「農林22條措施」，支持台胞台企參與大陸鄉村振興戰略和農業林業高質量發展；大力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，初步形成台胞台企在閩享受同等待遇政策體系。

最後，馬曉光指出，四是兩岸經濟交流合作平台建設獲得新成效。在湖南設立海峽兩岸產業合作區，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，新批設立兩個海峽兩岸青年就業創業基地。積極協助台灣青年在大陸實習就業創業。協助台商台企參加第四屆中國國際進口博覽會，用好各類電商平台，拓展大陸內需市場。10多個省區市以線下線上結合方式舉辦涉台經貿交流活動，有效促進各地對台經貿合作。

