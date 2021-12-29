王力宏在陸豪華演藝事業結束？　國台辦：個人網上說法非官方態度

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

王力宏私生活混亂事件難得兩岸批評聲浪一致，甚至有網友說這是兩岸「力宏共識」，甚至剛卸下環時總編輯一職的胡錫進也評論，「王力宏大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了。」今天台媒提問也十分關心陸官方是否「封殺」王力宏？對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（29日）表示，「不能把個人網上的說法當作官方態度。」並且強調，大陸更看重的是公德，身為演藝工作者必須注重形象，做到德藝雙馨。

針對胡錫進「個人」網路評論，馬曉光指出，不能把個人網上的說法當作官方態度。對於兩岸文化交流合作，我們一向持支持、鼓勵態度。對於一些涉及個別人的個別事件、個別情況，我們希望來大陸發展的演藝人員都能做到德藝雙馨。我們更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。

馬曉光說，「我們支持兩岸文化交流的政策沒有改變。」對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。

▲王力宏事件成為國台辦記者會熱點話題。（圖／記者李毓康攝）

馬曉光進一步說，我們鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。

另外，有台媒提問王力宏事件兩岸網友砲口一致，立場相同，還有網友說是兩岸難得有「力宏共識」。針對近期網路現象，馬曉光說，我非常理解王力宏先生來自台灣，所以大家格外關注，該講的立場已經表明，針對網絡上的網言網語，‌‌回答到此。