馬曉光：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻

▲2021年解放軍將近950架次的軍機進入台灣「防控識別區」進行演訓。（圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

有數據顯示，2021年解放軍將近950架次的軍機進入台灣「防控識別區」進行演訓，遠高於2020年380次。外媒《彭博社》也關注明年解放軍演訓是否牽動台海局勢。對此，大陸國台辦馬曉光今（29日）表示，「明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除我們與民進黨當局謀『獨』挑釁和外部勢力插手干預的鬥爭可能更尖銳、更激烈。」

馬曉光說，我們堅信我們握有主導權和主動權，我們的政策非常清楚，我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

馬曉光強調，2022年，我們將深刻領會、全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，採取更加有力的措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展，勇於探索兩岸融合發展新路，繼續率先同台灣同胞分享發展機遇，促進兩岸同胞心靈契合。

馬曉光指出，我們正告民進黨當局，「台獨」是絕路，與外部勢力勾連分裂國家，站在中華民族的對立面，是萬劫不復的深淵，必須懸崖勒馬。兩岸同胞共同推動兩岸關係和平發展。

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

總結2021年兩岸局勢，馬曉光指出，今年兩岸關係複雜嚴峻，台海局勢面臨新一輪緊張，大陸方面會牢抓兩岸關係發展主導權、主動權，並且提出四項突出點。

馬曉光說，一是把握正確方向，塑造統一大勢。以習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100週年大會、紀念辛亥革命110週年大會上發表的重要講話，中共十九屆六中全會審議通過的決議，闡明瞭黨中央對台大政方針，引領和推動兩岸關係航船始終朝著正確的方向前行。

馬曉光表示，二是強力震懾謀「獨」挑釁，堅決遏阻外來干涉；三是深化融合發展，共享發展機遇。大陸方面「持續為台胞台企提供發展機遇和同等待遇，進一步完善惠及台灣同胞的政策措施。

最後，馬曉光指出，四是保持交流合作，增進心靈契合。兩岸同胞克服疫情影響和台灣人為干擾，積極開展兩岸交流合作，舉辦第13屆海峽論壇、2021兩岸企業家紫金山峰會等民間交流活動近800場，彰顯了兩岸同胞不滿「台獨」倒行逆施、期盼兩岸和平發展的共同心聲。