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2021兩岸十大新聞（下）制裁台獨份子清單、尼加拉瓜斷復交

▲蘇貞昌,吳釗燮,游錫堃合成圖。（圖／ETtoday圖）

記者魏有德／綜合報導

回顧2021年兩岸關係，包括農牧產品、台獨份子清單、遠東裁罰及尼加拉瓜建復交等事件，共機超900架次台海現蹤也帶來持續性影響。不過，包括雙城、海峽論壇等民間交流大型活動持續舉辦，經貿往來關鍵的ECFA也維持實施，《東森新媒體ETtoday》整理2021年兩岸十大新聞，分上下兩篇推出，供讀者鑑往知來，掌握第一手資訊。

（六）北京列台獨份子制裁清終身究責　蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮上榜

大陸國台辦在11月5日證實，將依法對「台獨」頑固分子實施懲戒，也間接證明確實有一份「清單」在大陸官方手裡。首波被點名的台灣政治人物為蘇貞昌、游錫堃及吳釗燮，懲戒方式則是禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。

對於這份「終身」有效的制裁清單，在台灣輿論界也掀起一番波瀾，不僅綠營人士表達抗議跟嘲諷，連國民黨前主席馬英九也在受訪時提到，「大陸應該要了解政治生態，一不小心會造成反效果。」

▲▼ 遠東被罰款 。（圖／翻攝新華社、微博台灣傻事、遠東集團官網）

（七）遠東事件開罰「殺雞儆猴」　暗指「台獨金主」該不該捐心知肚明

隨著台獨份子制裁名單出爐，大陸官媒《新華社》在11月22日突揭露台灣遠東集團因環保等問題遭五省市聯合執法，開罰3650萬元人民幣（約1.5億元新台幣），被外界認為是向資助台獨份子的企業開鍘。

不過，官方並未將遠東集團與台獨金主直接畫上等號，僅藉此事件表達，廣大台商、台企要明辨是非、站穩立場，與「台獨分裂勢力」劃清界限，該不該捐，台商台企業主應該「心知肚明」。大陸國台辦也強調，「歡迎台商台企在陸發展，但絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。」

▲▼中國與尼加拉瓜代表在天津簽署恢覆邦交聯合公報。尼方簽署代表為總統之子勞雷亞諾·法昆多·奧蒂嘉·穆里洛（Laureano Facundo Ortega Murillo）。（圖／路透）

（八）尼加拉瓜一日內與兩岸斷復交　世界上認可的一個中國由中華人民共和國代表

尼加拉瓜於台北時間12月10日上午6時宣布與台灣斷交，3小時後旋即與中國大陸建交。據了解，尼加拉瓜特使團早已在天津隔離完成，與台灣斷交後，特使團由總統顧問勞雷亞諾·奧蒂嘉代表尼國和大陸外交部代表在天津簽署復交聯合公報，連大陸外交部長王毅都對「創紀錄」速度實現復交表示祝賀。

勞雷亞諾·奧蒂嘉在尼加拉瓜與大陸復交後特別提到，尼中交往源遠流長，兩黨兩國之間有著革命友誼和兄弟情義，尼中復交得到全體尼人民的支持，「尼方對兩國復交滿懷誠意，將完全履行承諾，堅定恪守一個中國原則，支持中國為實現國家完全統一所作的一切努力和行動。」

▲2021台北上海雙城論壇，雙方簽約後揮手道別。（圖／記者林敬旻攝）

（九）兩岸官方交流停滯　雙城、海峽論壇、紫金山峰會民間交流接力舉辦

兩岸官方互動進入2021年仍持續停滯，大型民間交流在下半年疫情趨緩的情況下透過視訊接力舉辦。由台北及上海輪流主辦的雙城論壇率先登場，台北市長柯文哲及上海市長龔正在兩地親自出席並代表致辭，會後雙方也簽署3項合作備忘錄（MOU），上海方還力邀柯文哲團隊再訪上海。

兩岸企業家峰會（紫金山峰會）和海峽論壇緊接著雙城論壇後舉行。紫金山峰會為兩岸企業家交流的重要平台，台灣方面各產業別的龍頭企業代表人皆出席活動，透過論壇交換後疫情時代的產業發展。至於海峽論壇則是大陸在對台工作中，民間交流的最大型盛事，涵蓋領域包括士農工商階層都有，原訂於6月左右舉辦的海峽論壇受疫情影響延至12月，趕在年末順利舉行。

▲▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。貿易戰（圖／CFP）

（十）ECFA解除中斷警報　2022年繼續實施協定稅率

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於2010年6月29日簽署，並在2010年9月12日生效，直至2020年已屆滿10年，到期後將終止的聲音一直在台商圈流傳。不過，隨著大陸財政部12月15日發布的消息指出，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）已完成降稅，繼續實施協定稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會核定並發布2022年的關稅調整方案，對部分商品的進出口關稅進行調整。對於ECFA延續實施的作法，大陸晏就兩岸的學者認為，繼續加強兩岸經貿合作是主旋律，也要藉此將「對台政策」和「打擊台獨」做分割，釐清「反台獨不反台灣」的方向。
 

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