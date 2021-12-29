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「根本不用等2024！」　邱毅：下任總統八成以上是賴清德

▲民進黨公投說明會台北場，副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

四大公投過後，2024總統大選各候選人支持度也逐漸明朗，根據《美麗島電子報》日前發布最新民調，當民眾被問及誰最適合擔任下屆總統，副總統賴清德以30.6%位居榜首，前國民黨立委邱毅表示，若中二選區立委補選、罷昶案國民黨又完敗，「根本不必等2024，八成以上就是賴清德了。」

根據《美麗島電子報》曝光的12月「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」最新民調，副總統賴清德以30.6%位居榜首、新北市長侯友宜則以22%居次，其他則依序為台北市長柯文哲14.1%、國民黨主席朱立倫4.5%、桃園市長鄭文燦4.3%。

對此，邱毅指出，賴清德擔任台南市長時到上海訪問，公開叫囂台獨。擔任行政院長時，自稱是「務實台獨工作者」。不過，他在黨內初選敗給蔡英文後，屈居老二，聲音也少了，「大陸朋友還以爲他轉性低調了，竟然在『台獨頑固分子』黑名單裡漏了他。」

邱毅表示，賴清德是民進黨最大派系新潮流的少主，比蔡英文更強硬的台獨分子，而且更加張揚愛作秀，在立法院時號稱「秀才」，就是「有作秀的長才」。他在前段時間勤練英語和日語，「擺明將繼續走『倚美日謀』的老路，而且會比蔡英文更激進更積極。」

對於國民黨內可能的競爭對手，邱毅也一一點名，並表示，目前國民黨內無人可對抗賴清德，侯友宜本來有些希望，但在公投後已沒有可能、朱立倫抗壓性差，被趙少康一輪內鬥後元氣大傷、韓國瑜有復出的跡象，但民進黨對付他的秘密武器還沒使出，他的團隊也沒有對抗的人才和策略。

邱毅表示，再過十幾天，看中二選區立委補選和林昶佐罷免案的結果，如果這兩仗，國民黨又完敗，大概情勢就明朗可預判了，「我認為根本不必等2024，八成以上就是賴清德了。」

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