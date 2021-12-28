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朱立倫規劃農曆年後訪美　林俊憲酸：不怕吃到「瘋豬肉」嗎？

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨國際部28日指出，國民黨駐美代表處將很快開始運作，黨主席朱立倫農曆年後隨時可能訪美。對此，民進黨立委林俊憲拿藍營在萊豬進口議題的主張酸，朱立倫去美國不怕吃到「瘋豬肉」嗎？

國民黨國際事務部28日上午舉行年終中外記者會，會中國際部主任黃介正指出，國民黨駐美代表處目前工作進度符合規畫時程，預計新年後就會開始正式運作，未來江並不定期規劃朱立倫以及黨內主管與資深同志出訪重點國家；黃也說，朱立倫農曆年後隨時有可能訪美。

對此，林俊憲28日晚間在臉書酸，朱立倫去美國，不怕吃到「瘋豬肉」嗎？國民黨從前總統馬英九時代後，對外經營可以說是全面中斷，重心全部放到中國身上，近年才想開始挽回，包括設立駐美代表處等等，現在更傳出朱立倫即將訪美，但是在出發之前，朱立倫可能該好想想這次公投胡鬧污名化美國豬肉該怎麼跟美方解釋。

林俊憲表示，國民黨為了公投過關不擇手段，朱立倫本人甚至還說出美豬是「瘋豬肉」，逞一時口舌之快，現在才正要開始面對後果。把美國人每天餐桌上吃的食物形容成毒藥，誰會歡迎這種客人？訪美若想要圓滿，必然逃避不了這件事，要不就是跟美方誠心道歉，要不就乾脆承認只是為反而反，是要打擊政府而不是針對美國。

林俊憲認為，現在台灣的民意很清楚，就是要與美日這些民主國家增強關係，遠離對台文攻武嚇的中國，國民黨會突然轉彎想要回頭增進與美國的關係也是可以理解的，「只希望朱立倫訪美可要好好注意自己的飲食，別吃到你所說的『瘋豬肉』，大家都很關心你的健康」。

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