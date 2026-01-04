　
社會 社會焦點 保障人權

高雄南華市場2男持開山刀、棍棒械鬥　警帶盾牌衝現場

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區南華市場驚傳械鬥！有2名男子疑因口角糾紛，雙方持開山刀、棍棒鬥毆，民眾見狀驚嚇報警。警方獲報後趕往，但2人已逃離現場，隨後警方調閱監視器追查到其中一名黃男，目前正持續查緝另一名橘衣男子身分，後續依法裁處。

▲▼高雄市場「恐怖械鬥」！2男持開山刀、棍棒互砍　警衝現場逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄南華市場2男持開山刀、棍棒鬥毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友今日上午在社群平台Threads發文指出，他在新興南華菜市場買菜，突然看見一輛警車呼嘯而來，下來三位員警帶盾牌、手臂保護盾直衝市場內，原來有兩位各持開山刀和棍棒互砍，該網友沒多久另一輛警車，從另一頭趕來，試圖圍堵，只是鬥毆者已離開。

對此，轄區新興分局指出，今上午7時35分獲報，在南華市場有糾紛，警組立即趕赴現場，不過到場後，經全面查察，未發現有衝突情事，也無打鬥跡象。

▲▼高雄市場「恐怖械鬥」！2男持開山刀、棍棒互砍　警衝現場逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2男持開山刀、棍棒鬥毆，警逮1男。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨後調閱周邊監視器畫面進行比對，經檢視影像，確認在民生一路上曾有兩名男子疑似有口角糾紛，其中橘衣男子更將路旁腳踏車踢倒後離去。

經警方循線查訪，查獲其中一方54歲黃男，他坦承在今早因與人口角糾紛而拿起鐵管揮舞，後續將依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「攜帶危險物品者」，依法偵處後函送高雄簡易庭裁處，可處罰三日以下拘留或三萬元罰鍰，另一方橘衣男子持續調閱查緝中，並依調查結果依法裁罰。

警方表示，已加強該區域巡邏與安全維護，以防止類似情事再度發生。

01/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

快訊／高雄大寮1男子陳屍農地

金門茅山塔雜草火警　強風助燃多點延燒近3600平方公尺

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

快訊／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲冰冷遺體

網路買家稱「付款異常」　屏東母女求助警...果然又是詐騙

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

軍營內兩度性侵同袍！雙雙染梅毒　淫男「無悔意」重判7年

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

【天使寶寶】媽一說去睡覺　他立刻躺平蓋被塞奶嘴一氣呵成

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

高雄市鼓山區某間米其林必比登名店遭爆「沒主動開發票」引發各界議論，轄區主管單位高雄市國稅局今（4）日指出，將會盡速展開稽查。據稅務人員透露，若故意漏開發票屢勸不聽，最重會被處以停業處分。

米其林必比登名店「沒主動開發票」

米其林必比登名店「沒主動開發票」

禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

高雄衛生局狼官性侵少女　李雅靜要局長下台

高雄衛生局狼官性侵少女　李雅靜要局長下台

獨／曾找淫督導到校談社安網　校方譴責

獨／曾找淫督導到校談社安網　校方譴責

高雄械鬥南華市場警方追緝

