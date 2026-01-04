高雄南華市場2男持開山刀、棍棒械鬥　警帶盾牌衝現場

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區南華市場驚傳械鬥！有2名男子疑因口角糾紛，雙方持開山刀、棍棒鬥毆，民眾見狀驚嚇報警。警方獲報後趕往，但2人已逃離現場，隨後警方調閱監視器追查到其中一名黃男，目前正持續查緝另一名橘衣男子身分，後續依法裁處。

▲高雄南華市場2男持開山刀、棍棒鬥毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友今日上午在社群平台Threads發文指出，他在新興南華菜市場買菜，突然看見一輛警車呼嘯而來，下來三位員警帶盾牌、手臂保護盾直衝市場內，原來有兩位各持開山刀和棍棒互砍，該網友沒多久另一輛警車，從另一頭趕來，試圖圍堵，只是鬥毆者已離開。

對此，轄區新興分局指出，今上午7時35分獲報，在南華市場有糾紛，警組立即趕赴現場，不過到場後，經全面查察，未發現有衝突情事，也無打鬥跡象。

▲2男持開山刀、棍棒鬥毆，警逮1男。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨後調閱周邊監視器畫面進行比對，經檢視影像，確認在民生一路上曾有兩名男子疑似有口角糾紛，其中橘衣男子更將路旁腳踏車踢倒後離去。

經警方循線查訪，查獲其中一方54歲黃男，他坦承在今早因與人口角糾紛而拿起鐵管揮舞，後續將依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「攜帶危險物品者」，依法偵處後函送高雄簡易庭裁處，可處罰三日以下拘留或三萬元罰鍰，另一方橘衣男子持續調閱查緝中，並依調查結果依法裁罰。

警方表示，已加強該區域巡邏與安全維護，以防止類似情事再度發生。