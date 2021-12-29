為了「台日關係」國民黨改變核食立場？　陳吉仲：非常感謝

▲陳吉仲說，非常感謝國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨反對開放日本福島5縣食品，但傳出立場可能會改變，因重視「台日關係」，農委會主委陳吉仲今（29日）說，非常感謝國民黨，未來也會以食品安全為優先，面對此問題。

立法院經濟委員會今續審食農教育法草案，被問國民黨內部討論福島食品議題後，立場可能改變了，陳吉仲表示，非常感謝國民黨團願意從國際標準、科學根據和台日經貿等來看，未來加入CPTPP都會面對日本食品議題，目前跨部會處理中，邊境檢出部分，從2011年3月11日福島核災事件之後，進到台灣的18萬件日本食品，都合格、安全，全世界只剩大陸跟台灣還沒有調整相關政策，其他國家已有做相關管制措施。

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陳吉仲強調，後續會依照國際規範，在食品安全優先下面對這些問題。

另外，日前被問不開放福島食品是否會阻礙加入CPTPP？陳吉仲說，總統已在9月宣布要申請加入CPTPP，所以會以加入CPTPP ，來讓整個國家經貿往前走。是否參考南韓模式，陳吉仲表示，韓國是針對高風險產品，如水產品、菇類等，輻射殘留較高，而採取管制措施，很多國家，調整的方向都是從輻射高風險為主，而不是用區域的管制。