2022藍營誰出戰桃園？　趙少康：我點名朱立倫

▲中廣董事長趙少康 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2022縣市首長大選將至，各黨人馬正積極布局，其中，桃園因市長鄭文燦任期已滿，成藍綠兵家必爭之地，更傳出前高雄市長韓國瑜將參選的風聲，對此，「戰鬥藍」發起人趙少康28日在節目上表示，桃園選戰，國民黨一定要強棒出擊，「我點名朱立倫回鍋選桃園。」

對於桃園選情，趙少康認為，國民黨一定要派出強棒去選，雖然基本盤藍大於綠，或是藍和綠差不多，若是人選不夠強，也很難去比。

而頻頻被點名參選的桃園市議長邱奕勝，至今仍未表態是否參選，且桃園至今空降人選傳聞不斷，趙少康情緒指出，強調選舉一定要當仁不讓，不能一直抬頭看，「管他誰來我都選到底，這樣才會贏」。

對於桃園藍綠空降人選不斷，除韓國瑜外，綠營也有衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴被點名，當被問到是否點名韓國瑜參選時，只見趙少康搖頭，並表示「我點名朱立倫。」

趙少康表示，韓國瑜選桃園市長是有勝選，但沒有人敢講一定贏，且目前韓看起來意願不高，「國民黨要去了解誰最有勝算，黨主席必須要三顧茅廬，誰能夠勝選桃園市長、對2024布局非常重要的，朱立倫自己要想辦法。」

對於韓國瑜空降桃園，前立委郭正亮也指出，綠營非常期待韓國瑜參選2022縣市長選舉，整合反韓勢力，韓若不出來選，反而對民進黨相對不利。