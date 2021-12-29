林智堅邀辯論竹竹併　朱立倫：沒人在乎林要不要選

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

民進黨力推大新竹合併升格，遭在野黨質疑是為新竹市長林智堅「英人設市」，話題持續發酵，林智堅27日宣布棄選大新竹市長，並對國民黨主席朱立倫下戰帖，邀請他公開辯論。對此，朱立倫29日受訪時回應，他歡迎蔡總統跟在野黨，一起深入的對國土整體規劃、財政劃分做完整討論，「我們不要叫辯論，而是完整的討論，至於其他的個人，我們並不在意。」

朱立倫表示，沒有人在乎林市長要不要選大新竹，國民黨在乎的是整體台灣完整的國土規劃，以及整體直轄市的財政收支劃分，是為了竹竹苗長期的願景發展，而不是因為一人之私、一黨之私。

朱立倫指出，蔡總統2009年就提出來的完整政見，到現在已經擔任總統5年半、擔任主席十幾年了，請問在哪裡？如果沒有一個完整的國土規劃及財政收支劃分配套，那一切都是騙、一切都是假的。

朱立倫強調，國民黨完全贊成大新竹升格，但一定要有完整配套，配合足夠財政的支持，並且讓竹竹苗所有的民眾共同來參與，怎麼可以用這樣子鴨霸的方式，完全沒有規劃的方式，破壞台灣整體發展的方式，只為一人之私、一黨之私？連民進黨的朋友都看不下去。



朱立倫呼籲蔡總統，彰化已經提出來直接要升格，妳如何回應？你看不起彰化人嗎？它連修法修法都不需要修法，妳面對其他縣市怎麼辦呢？而對於已經升格或未來要升格的，到底錢在哪裡？財政收支劃分在哪裡？朱立倫已經講了這麼多年，各個市長已經講了這麼多年，妳願不願意做？