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發現茶飲料百變風味　農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

▲農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

▲蘇宗振表示，茶改場將持續結合相關單位，組成國家隊研發及推動茶飲配方及產品等新方向。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著時下年輕消費族群，對於茶葉飲料需求的改變，位於桃園市楊梅區的農委會茶業改良場（簡稱茶改場），成立「茶飲創新中心」並於28日舉行揭牌。茶改場場長蘇宗振表示，「茶飲創新中心」將規劃茶飲調製及設備操作等專業課程，讓茶飲業者可輕鬆調製出特色茶飲。▲農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

另外，亦可提供欲創立自有品牌的手搖飲業者或青農進行技術諮詢、相關設備操作訓練、提供訓練輔導之服務與專業學習場域，藉由多元化產品的開發，協助民間進軍茶飲國際市場，拓展臺灣茶葉知名度及使用量，以提升國內茶葉及農產品之利用率及競爭力。▲農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

蘇宗振說，早期喝茶大多是將茶乾用熱水沖泡後飲用的「飲茶」文化，然隨著時空及飲食轉變，國內茶產業需與市場及消費型態接軌，積極進行轉型，此次茶改場成立「茶飲創新中心」，獲桔揚公司、科祿柏科技公司提供專業協助及環塑科技公司提供茶塑木材質的招牌，將茶元素完美地融入。▲農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

茶改場未來將持續結合不同茶飲業者、餐飲科系等相關學校及各試驗改良場所之研發成果，共同組成產官學界聯盟，組成國家隊，研發及推動茶飲配方及產品等新方向。蘇場長強調，隨著年輕消費族群的茶飲型態轉變，商用茶需求已快速攀升，未來將進一步輔導業界或學校合作推廣以國產茶及特色農產品原料為基底的多元調飲或茶食競賽活動，提高國產茶原料的使用量。▲農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

調飲中蘊藏著許多專業知識及技巧，茶葉中富含許多如兒茶素、多元酚、茶胺酸等機能性成分；另外許多草本植物、水果等農產品也都具有其特殊的保健成分及風味，可用來做飲料的農產品皆可與茶葉混搭，激盪出兼具保健機能性及健康的百變飲料產品，如水果茶、發酵茶、茶醋、茶雞尾酒、薑紅茶、蔬果粉茶等，皆是開發的重點項目。包括：農委會主秘范美玲、桃園市副市長高安邦、台灣區製茶工業同業公會理事長陳雲康等百名各界人士出席。

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