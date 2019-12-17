開創多元茶產品　茶改場成立茶及飲料作物農產加值打樣中心

▲蘇宗振(左一)指出，「茶及飲料作物農產加值打樣中心」以開創茶葉等相關農產加值新契機。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「臺灣茶」近年來，因產品多元也競相推陳出新，更納入飲料作物，爭取消費市場！位於桃園的農委會茶業改良場場長蘇宗振17日指出，為開創茶葉等相關農產加值新契機，農委會成立「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，未來將可提供農友完備的試製打樣場域及諮詢輔導服務，促進農產品多元加工利用。

▲「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，提供農友完備的試製打樣場域及諮詢輔導服務。（圖／茶改場提供）

「茶及飲料作物農產加值打樣中心」、位於鹿谷凍頂工作站，17日由農委會副主委陳添壽主持揭牌後，正式對外試營運，未來將可提供農友完備的試製打樣場域及諮詢輔導服務。陳添壽副主委說，茶改場是國內唯一專責的茶業研發及推廣試驗機構，扮演著研發改良先驅，同時兼顧產業鏈結與推動。

近年來，該場在現有人力及資源下，更納入飲料作物，如咖啡、草本茶、薄荷、仙草及杭菊等研究範疇。此次新設立的打樣中心，將提供茶及飲料作物多元化產品試製打樣，包括打樣技術諮詢、指導及打樣設施、設備或器具之運用等，輔導農友鏈結產銷履歷、有機友善政策，開發新型態產品，期能發揮協助農產加值產業發展之效能。

茶改場場長蘇宗振說明，為配合農委會建構農產品從生產到初級加工一元化管理制度之重要政策，該場於凍頂工作站規劃建置「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，期能串接服務農民由生產到初級加工相關技術，以擴大產業輔導及推廣服務層面。

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