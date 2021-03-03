植茶缺工　茶改場推出種茶好幫手--附掛式植茶機

▲「曳引機附掛式植茶機」可將茶苗種植規格化。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣茶全球飄香，近年來植茶缺工卻日益嚴重，有鑑於此，農委會茶改場與業者合作，成功開發「曳引機附掛式植茶機」，可將茶苗種植規格化以利機械管理，並依園主茶園規劃管理需求，調整種植茶苗的行株距；另採用雙行密植可縮短成園期並提高產量，達到省工及高效率目的，縮短茶農的成本回收時間。

▲曳引機附掛式植茶機作業情形。（圖／茶改場提供）

茶改場場長蘇宗振表示，「曳引機附掛式植茶機」可調整種植茶苗的行株距，並選擇單行或雙行密植的種植模式，尤其是，該植茶機一天約可作業1公頃(視立地條件略有增減)，與傳統人工種植相比，該植茶機種植可提高效率6倍左右。植茶機用於單行種植可降低人工成本約2萬元，採雙行密植則可降低人工成本4萬元左右，有利於縮短成園時間，提早進行茶葉採收。

目前已在桃園、花蓮與臺東等地區完成「曳引機附掛式植茶機」之測試，調查顯示茶苗存活率達9成且生長情形良好，該機已取得新型專利(專利號新型第M600072號)，此技術已技轉於業者，輔導茶葉代耕業者使用植茶機械，紓緩種茶缺工現象。

茶改場強調，近年平地茶園人工逐年老化與減少，造成茶園更新速度受到限制，該場與業者合作開發曳引機附掛式植茶機，除可提高農民既有曳引機的多功性能，更能紓緩植茶缺工問題。由於茶樹經濟年限約20-40年才需更新，若自行購置恐使用率不高，建議未來平地茶園可由代耕業者購買機械協助農民種植或更新。

該場已透過試種區實際生長狀況觀察及辦理示範觀摩會，提供全臺茶農實地了解機械種植之茶苗生長情形，希望茶農能採用植茶機之種植方式，節省人力及成本的支出，並可提早成園，達到機械化栽培管理及增加茶農收益之目的。若茶農朋友對此技術有相關問題，可洽詢茶業改良場茶葉機械課。

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