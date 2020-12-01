台灣茶葉生產合作社啟動　推動茶園代耕管理智慧化

▲有限責任台灣茶葉生產合作社啟動。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園楊梅區茶業改良場場長蘇宗振表示，該場與資策會及長生製茶廠共同成立「有限責任台灣茶葉生產合作社」1日啟動，由林和春擔任理事主席，將於全臺推動茶葉代耕模式，並運用無紙化方式紀錄各項田間管理作業，完整紀錄各項生產流程，結合智慧化機具管理及茶園生產、採收工作排程，建立智慧化溯源生產系統。

▲有限責任台灣茶葉生產合作社成立大會。（圖／茶改場提供）

蘇宗振表示，農作物的產銷履歷系統從早期的紙筆作業，到最近的電子化紀錄，需耗費時間及人力將資料登打填入系統；現今，在農委會支持下，該場與資策會及長生製茶廠林和春先生共同執行「茶葉代耕模式的智慧化管理系統計畫」，結合感應器、短距通訊及長距通訊系統，將大型農機、小型機具 (如除草機、噴藥機) 自動完成作業地點、時間及管理方式之紀錄，並自動上傳雲端，可大幅降低填寫履歷資料紀錄的負擔。

茶改場說明，近年來，農業從業人口高齡化問題逐年嚴重，需大量導入機械作業協助產業升級，以紓緩平地茶區缺工問題，藉由自動記錄茶園管理作業資訊，不再需要額外人力將資料填入系統，更能達到無紙化目的，為產銷履歷資料紀錄方式的一大突破。

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