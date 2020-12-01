　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣茶葉生產合作社啟動　推動茶園代耕管理智慧化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲有限責任台灣茶葉生產合作社啟動。（圖／茶改場提供）

▲有限責任台灣茶葉生產合作社啟動。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園楊梅區茶業改良場場長蘇宗振表示，該場與資策會及長生製茶廠共同成立「有限責任台灣茶葉生產合作社」1日啟動，由林和春擔任理事主席，將於全臺推動茶葉代耕模式，並運用無紙化方式紀錄各項田間管理作業，完整紀錄各項生產流程，結合智慧化機具管理及茶園生產、採收工作排程，建立智慧化溯源生產系統。

▲有限責任台灣茶葉生產合作社啟動。（圖／茶改場提供）

▲有限責任台灣茶葉生產合作社成立大會。（圖／茶改場提供）

蘇宗振表示，農作物的產銷履歷系統從早期的紙筆作業，到最近的電子化紀錄，需耗費時間及人力將資料登打填入系統；現今，在農委會支持下，該場與資策會及長生製茶廠林和春先生共同執行「茶葉代耕模式的智慧化管理系統計畫」，結合感應器、短距通訊及長距通訊系統，將大型農機、小型機具 (如除草機、噴藥機) 自動完成作業地點、時間及管理方式之紀錄，並自動上傳雲端，可大幅降低填寫履歷資料紀錄的負擔。

茶改場說明，近年來，農業從業人口高齡化問題逐年嚴重，需大量導入機械作業協助產業升級，以紓緩平地茶區缺工問題，藉由自動記錄茶園管理作業資訊，不再需要額外人力將資料填入系統，更能達到無紙化目的，為產銷履歷資料紀錄方式的一大突破。

・5層設計的超大收納空間

ET快訊
下水道昏迷2死！工人「全身淤泥」無法插管　宣告死亡
奧萬大死亡翻覆！司機爸1人養5子女　女兒道歉「求乘客原諒」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台地－桃園社造資訊網」上線　市民投入公共事務神助手！

台中水果月曆太搶手　遭網拍一份190元起

桃園品格及廉潔教育宣導　新屋區笨港國小舉行

惜食國際村！2020耶誕惜食分享節　新北農業局邀您遍嚐美食

台灣茶葉生產合作社啟動　推動茶園代耕管理智慧化

苗栗白牌車運將「猝死」之謎　解剖發現腦水腫！3乘客說謊移送

火燒船！富岡貨輪疑施工不慎「冒濃煙竄火苗」30分鐘撲滅

南投婦倒車暴衝「摔6公尺坡」掉到下層！女路過嚇跌倒摔斷牙

女友身體不適昏迷男友慌了！　永康警鳴笛開道助救命

屏東林區管理處新處長楊瑞芬上任...花蓮任內啟動林田山園區發展

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

星卉現身澄清「沒有息影」　戒安眠藥暴肥8kg...找回30年前初戀情人

太驚人！低預算打造高質感美屋 傳統老屋化身為日系簡約工作室

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

「台地－桃園社造資訊網」上線　市民投入公共事務神助手！

台中水果月曆太搶手　遭網拍一份190元起

桃園品格及廉潔教育宣導　新屋區笨港國小舉行

惜食國際村！2020耶誕惜食分享節　新北農業局邀您遍嚐美食

台灣茶葉生產合作社啟動　推動茶園代耕管理智慧化

苗栗白牌車運將「猝死」之謎　解剖發現腦水腫！3乘客說謊移送

火燒船！富岡貨輪疑施工不慎「冒濃煙竄火苗」30分鐘撲滅

南投婦倒車暴衝「摔6公尺坡」掉到下層！女路過嚇跌倒摔斷牙

女友身體不適昏迷男友慌了！　永康警鳴笛開道助救命

屏東林區管理處新處長楊瑞芬上任...花蓮任內啟動林田山園區發展

「台地－桃園社造資訊網」上線　市民投入公共事務神助手！

台中水果月曆太搶手　遭網拍一份190元起

桃園品格及廉潔教育宣導　新屋區笨港國小舉行

瓦斯連三漲！成本月增快300元　小吃店業者苦撐

正妹FB常放自拍照　伯母「1理由」狂酸要她換掉！網看傻：先封鎖

JKF女郎耶誕節「只綁蝴蝶結」黏膠帶防護：皮膚被撕了一層

大家都用同情目光看我們…　Ladies' Code昭政談死亡車禍全場哭了

惜食國際村！2020耶誕惜食分享節　新北農業局邀您遍嚐美食

《爸爸去哪兒》天天13歲超過170cm！　穿西裝秀大長腿「激似名模爸」

吃大餐也不容易發胖的5個關鍵秘訣！檸檬水、休息15分鐘太有效

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

地方熱門新聞

白牌車駕駛命案　3人傷害致死移送

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

南投婦人倒車暴衝路人嚇壞摔斷牙

六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

女友身體不適昏迷警鳴笛開道救命

富岡貨輪疑施工不失火　30分鐘撲滅無人傷

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

縣議員江維屏　30日宣誓就任

最新縣市長施政滿意度調查黃偉哲六都第3

惜食國際村　2020耶誕惜食分享節

秋冬防疫專案12月1日上路　八大類場所配戴口罩

翡翠樹蛙　洪勝雄：新北獨有

縣市幸福指數調查 　花蓮施政滿意度全國第四

長中國中部勇奪全市雙料特優

更多熱門

相關新聞

「找茶」新招　茶改場建立風味輪

「找茶」新招　茶改場建立風味輪

位於桃園市楊梅區的茶業改良場(簡稱茶改場)，進行茶葉風味輪的設計與研發，20日首度發表「清香型條形包種茶」、「焙香型球形烏龍茶」及「臺灣紅茶」等三種臺灣特色茶風味輪。茶改場場長蘇宗振表示，該場期望能藉由風味輪來建立臺灣特色茶獨有的風味索引方式，方便消費者「找茶」！

茶及飲料作物農產加值打樣中心　揭牌

茶及飲料作物農產加值打樣中心　揭牌

關鍵字：

台灣茶葉生產合作社茶園代耕林和春蘇宗振

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

45歲女懷第一胎竟罹癌！老公：一定要保小孩　醫淚揭超慘結局

21歲女護理師遭酒駕撞上　同事哭：她說回家喝母煮的雞湯

金馬獎美感完勝金雞獎　網一看對比圖秒懂！

快訊／高雄2工人下水道亡…老闆淚崩　勞檢處勒令停工

洋男陳屍台北租屋處　下體滲血全咬痕

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

讚嘆搭「捷運橘線」都是正妹！他曝1關鍵

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面