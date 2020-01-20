「找茶」有新招　茶改場建立風味輪轉出臺茶新方向

▲「找茶」有新招，農委會茶改場建立風味輪。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市楊梅區的茶業改良場(簡稱茶改場)，進行茶葉風味輪的設計與研發，20日首度發表「清香型條形包種茶」、「焙香型球形烏龍茶」及「臺灣紅茶」等三種臺灣特色茶風味輪。茶改場場長蘇宗振表示，該場期望能藉由風味輪來建立臺灣特色茶獨有的風味索引方式，方便消費者「找茶」！

▲蘇宗振說，茶改場以風味輪為依據，建立一套新的臺灣特色茶分類分級系統。（圖／茶改場提供）

蘇宗振說，臺灣是世界馳名的茶葉產區，然而在茶葉銷售時，缺乏一套統一的標準詞彙，業者與消費者之間往往各說各話。因此，茶改場目前正以風味輪為依據，建立一套新的臺灣特色茶分類分級系統(TAGs)，並導入產銷履歷及地理標章等認證，跳脫傳統茶葉品質競賽方式，專業評鑑人員可依風味輪的概念據以描述茶葉風味，使茶葉分級更貼近普羅大眾，也讓消費者更瞭解自己選購茶葉的風味特色，讓消費者不僅喝的安心也喝的明白。

▲農委會茶改場首度發表三種臺灣特色茶風味輪。（圖／茶改場提供）

臺灣特色茶風味輪分別就水色、香氣及滋味，建立系統性的描述歸納，同時轉化過去專業品評難懂的術語，例如在茶葉的專業感官品評中，常使用「菁」味來表達茶葉風味，但若非專業人士，不易理解箇中涵義。其實「菁」味即類似風味輪青香中標示的蔬菜味或青草味。

以該場目前率先推出清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及臺灣紅茶等3種特色茶風味輪。其中「清香型條形包種茶」中以文山包種茶為主，屬輕度發酵的部分發酵茶，外觀呈條索狀，色澤墨綠，水色蜜綠顯黃，香氣有高雅花香，滋味甘醇鮮活，主產於新北市坪林區、石碇區、深坑區、汐止區及南港區等地。

「焙香型球形烏龍茶」中以凍頂烏龍茶為主，為中度發酵的部分發酵茶，外觀緊結呈球形，色澤墨綠，水色金黃明亮，香氣濃郁具焙火香，滋味醇厚，主產於南投縣鹿谷鄉及竹山鎮等地；「臺灣紅茶」中則以日月潭紅茶為主，為全發酵茶，代表品種有臺茶18號(紅玉)，其色澤墨黑油潤泛紫光，水色金紅，具有淡淡的肉桂味與薄荷香，滋味甘濃甜爽，而其後推廣的臺茶21號，則具芸香科花香，兩者共同譜出臺灣高香紅茶新形象。

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