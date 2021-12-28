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基隆全新城市品牌Logo K發表　快閃合影按讚贈限量椪糖、跨年海報

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

▲全新城市品牌Logo K發表，快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆全新城市品牌Logo登場！基隆市政府觀光及城市行銷處將於12月30日舉辦「魅力基隆・全新感受」快閃活動，快閃團隊出沒的人潮聚集點，民眾只要與全新Logo K合影，並在《魅力基隆》臉書粉專按讚，留下你對於基隆的印象《a city full of__》即可獲限量版基隆椪糖。林右昌強調，全新的基隆視覺Logo，呈現基隆多元具活力的城市特色。

林右昌指出，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用九個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有的深水海港。整體設計明亮、有活力，而活力是來自基隆豐厚的自然景觀、人文歷史，表現出基隆市多元發展與澎湃活力的城市特色。

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆全新城市品牌Logo。

林右昌表示，「基隆是個什麼樣的城市，由大家一起來定義！」K Logo底下標語a city full of，蘊含著無限可能。而明年4月22日到5月2日將舉辦的城市博覽會，讓整個基隆變成大型展場，無論是白天夜晚，海濱山岳，都將散發基隆獨特「港、城、丘」的城市魅力，以嶄新姿態呈現臺灣頭新氣象。

觀銷處長曾姿雯表示，「魅力基隆・全新感受」快閃活動，將在12月30日當天，快閃團隊會不定時出沒在數個人潮聚集點，如「海洋廣場」、「東岸商場E-square前」、「基隆火車站南站」、「廟口夜市」、「市政府前」，民眾只要與基隆Logo K拍照合影，並在《魅力基隆》臉書粉專按讚，留下你對於基隆的印象《a city full of__》，就贈送限量版基隆椪糖與2021跨年限定海報。盼加深民眾對基隆新Logo的印象，並參與12月31日舉辦的2021「搖滾基隆大步走」跨年晚會。

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

▲▼《魅力基隆》臉書粉專按讚，留下你對於基隆的印象《a city full of__》即可獲限量版基隆椪糖。

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

2021「搖滾基隆大步走」跨年晚會，訂於12月31日下午5點於基隆港西三倉庫旁停車場盛大展開！12組黃金陣容齊聲憾動基隆港，專屬基隆的跨年主題曲《大船佇這》也將在晚會中曝光，而長達7分鐘不間斷，跨年絕不能少的煙火秀，由國際知名煙火設計大師－黃俊豪老師操刀，帶給大家強力震撼視聽感官饗宴，揮別2021一起迎接2022。

● 基隆跨年晚會活動卡司、交通資訊，可上「基隆市跨年晚會」或「魅力基隆」臉書粉專查詢 。

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

▲全新城市品牌Logo K發表 快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」。（圖／基隆市政府提供）

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