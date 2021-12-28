LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

Omicron肆虐，光是英格蘭地區在聖誕節連續假期3天內，通報人數就高達32萬人確診的破紀錄數字，包括在27日通報的單日9萬8515例確診，預計假期後單日通報數字可能會再增加。不過緊接而來就是新年，衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）僅表示不會再祭出任何新的防疫措施，人們必須保持謹慎。