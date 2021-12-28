LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

▲免費LINE貼圖優惠又來了！（圖／LINE STORE）
記者邱晟軒／綜合報導
LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周精選了6款貼圖，其中包括了《生活市集 ╳好胖家族_2022慶新年》、《寒冬送暖!溫馨的堅果動物》、《職場小日子(1) × 科林研發》、《LINE購物護照×啾波麻糬聖誕跨年篇》等，只要加入好友或解鎖任務就能免費下載試用。
《生活市集 ╳好胖家族_2022慶新年》（立即擁有）
下載條件：加入「生活市集傳送門」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
《寒冬送暖!溫馨的堅果動物》（立即擁有）
下載條件：加入「臻御行」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
《職場小日子(1) × 科林研發》（立即擁有）
下載條件：加入「Lam Research Taiwan」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《LINE購物護照×啾波麻糬聖誕跨年篇》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE購物」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《LINE購物夯話題×日子還是要過鴨 動態貼圖》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE購物夯話題」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《LINE禮物×金桃Baby》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE購物夯話題」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
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