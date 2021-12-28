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藏壽司1甜點「無料升級」妹子一試愛了！內行再加碼隱藏吃法

▲藏壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲藏壽司。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站曾報導《迴轉壽司必拿什麼？老饕激推「1品項」很意外：吃完才肯走》，有網友好奇，真的會有人點迴轉壽司的蛋糕嗎？意外爆出甜點其實超夯，還有人大推「藏壽司」的霜淇淋。就有女網友點了一份藏壽司的抹茶牛奶霜淇淋，一時興起的1舉動，竟讓美味大昇華，更釣出老饕直讚，「這才是正確吃法！」

這位女網友在在《Dcard》發文「一時興起…」，說她吃完壽司之後，點了一份抹茶牛奶霜淇淋當甜點，「剛好瞥到旁邊的粉末茶……於是就……有了這樣的產物！」原來當時，她就是加了一些茶粉在霜淇淋上，這一吃馬上被圈粉，「不得不說，這樣真的很好吃，原本霜淇淋的甜，被茶粉尾韻的苦中和掉！愛了！不知道有沒有人也喜歡這樣吃？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在霜淇淋上加粉末茶。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有人忍不住驚呼，「第一次看到這種吃法是在壽司郎的粉專哈哈哈哈！沒想到藏壽司也可以，下次我一定要試試看」、「原來還能這樣」、「欸第一次知道ㄟ！謝謝分享XDDD」、「欸！完全沒想到可以這樣用，氣死，太慢發現。」

話題也馬上釣出同好，「抹茶控表示：這才是正確吃法」、「恭喜你也習得了」、「我也都這樣，但不好意思加太多」、「不加粉的人才不懂吃」、「加抹茶粉真的超讚！不會太甜，還可以自己調抹茶的濃度」、「記得稍微按壓一下粉，不然超容易嗆到」、「吃的時候記得不要太大口和吸氣！不要問我為什麼知道……我咳嗽咳到別人一直用異樣眼光看我。」

不過，也有網友直呼，自己很久之前就這樣吃了，還加碼其他吃法，「千層蛋糕加抹茶粉也很讚」、「我跟各位講，牛奶冰淇淋+少許柚子醋+一點鹽，超好吃！很像起司蛋糕口味！」、「內行人都這樣吃，牛奶霜淇淋+布丁塔+抹茶粉」、「焙茶加也很對味。」

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