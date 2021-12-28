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碗筷擺面前才肯吃飯！他曝「公主病妻子日常」　網卻風向一面倒

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲碗筷擺好放面前，老婆才肯吃飯。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

都說婚前腦子進的水，是婚後流的淚，因此在結婚前一定要想清楚，一名人夫抱怨，結婚至今兩年了，家事他一個人扛下，沒做好還會被老婆念，有一次朋友送老婆新衣服，他不小心將衣服跟舊衣服放一起，結果老婆竟然氣哭了，還飆罵「很髒」，讓原PO很錯愕，對於婚後的生活滿滿的無奈。

原PO在Dcard上發文，結婚之前一切正常，結婚後老婆潔癖越來越嚴重，而且越來越公主，吃飯時如果沒有把碗筷擺好，老婆就不會吃，忘記拿還會被罵，除此之外，家事也是他一個人在做，做不好也會被念，而且老婆還規定，衣服要分類掛好，每個種類的衣服都有特定顏色的衣架。

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原PO表示，有一次，老婆收到朋友送的新衣服，他洗完後摺好放進衣櫃，但不小心跟舊衣服放在一起，怎料老婆卻大發飆說很髒，甚至還哭了，他無奈嘆，「舊衣服也是洗過的啊」，對於老婆的嚴重潔癖行為很頭痛。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲結婚後的生活原PO很不滿意。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起熱議，「有時候男人不硬起來，女人真的會騎到頭上來」、「離吧，結婚不是為了委屈一輩子的」、「可憐，男人的尊嚴被你踐踏」、「這不叫寵老婆，叫奴隸」、「這是只對你潔癖還是公主病」、「有嚴重的潔癖不是問題，問題是叫人做，自己只出張嘴」。

不少網友也猜測，老婆的公主病可能是原PO寵出來的，「好好檢討自己，因為是你寵出來的，基本上你已經失去吸引力了，建議先把注意力放在自己」、「為什麼要這麼低姿態？婚前你簽了什麼賣身契嗎」、「跟她結婚你有少奮鬥30年嘛？不然你為什麼要這麼聽話」、「所以你跟這個人結婚的目的是啥？讓自己變傭人？」「老婆一個月給你二十萬？」

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