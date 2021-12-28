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閨密小心變歸me！　「只穿小內褲」揪男友床上玩她看傻

▲性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO及男友和閨密一同出門玩，卻遇到閨密在兩人面前只穿內褲的窘況。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

閨密和情侶一同出遊該保有底線是大部分人都懂的事，但一名女網友表示閨密卻在三人共處的空間裡穿一件略長的白襯衫，下身還「外褲失蹤」只剩下內褲，完全不害羞地在兩人面前晃來晃去，甚至一起坐在床上打牌，讓她直覺非常SOD，就連男友也困惑地問，「她是不是在誘惑我」？

原PO在Dcard上分享日前放假和多年好友一起出去玩發生的怪事，因為時間的關係，原本相約多人一同出遊，最後只剩下一位閨密、她和她男友成行。她說晚上住在2層樓的包棟民宿，當時她已洗完澡在2樓，閨密則在1樓，男友外出買飲料回來，因為要放冰箱所以走進廚房，卻看到閨密在流理台前洗當天穿的褲子，下半身只剩一條內褲，「看到我男友也沒有不好意思，就說褲子髒了在洗。」

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原PO和男友最初以為只是不小心，沒想到閨密洗完澡後衣服也沒換，一樣是白襯衫搭內褲，就主動來找原PO和男友坐在床上打牌，「我現在想到那個畫面都超尷尬，非常SOD，我男友眼睛都不知道要放哪裡，其實是我也不知道怎麼辦。」

後來原PO和男友得出好心結論，猜想閨密是懶得換新衣服也沒有褲子可穿，事後半玩笑問對方，閨密也只說「謝謝我們可以接受這樣奇怪的她」，回答讓原PO抓破頭也想不破，到現在心裡仍有芥蒂。

網友紛紛留言，「阿她這樣就真的很不妥啊」、「閨蜜閨蜜，你的男友也歸me」、「什麼小」、「這不是熟不熟的問題，這是不尊重你吧。」不過也有女性網友表示，與男性朋友熟到一個程度，自己也覺得穿內褲沒差。

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