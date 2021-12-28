聖誕節揪網友一起過「踩3地雷」秒出局！　氣質妹怒：還說要打我

▲原PO怒喊遇到雷包。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

千萬不要在節日跟網友見面！一名女網友表示，聖誕節不想要自己過，與男網友相約吃飯，一見面男網友就頻頻往她身上靠，一直碰到她的身體讓她覺得不舒服，在走去餐廳的路上，因為找不到路，希望對方拿出手機幫忙找，怎料男網友竟然直接把她的手機搶走，還說「是沒被打過嗎？」她怒氣值爆表直接走人。

女網友在Dcard上發文，走路時男網友不斷把身體靠向她，「我不清楚他為什麼站不直？」接著用手機找餐廳時，對方直接把臉貼在她旁邊看，「今天不是很熟的兩個人，禮儀的距離在哪？」

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但讓她直接暴怒的是，請對方幫忙一起找路，男生卻說「妳手機給我看不就好了」，還說不知道是哪一家店，但明明前一秒臉還靠在旁邊說這家餐廳評價很高，下秒男生直接把她的手機搶走，「搶走前我也忘記對話是啥，我只聽到他說『是沒被打過嗎？』」

▲男網友不斷碰觸她的身體。（示意圖／CFP）

她傻眼表示，「長得跟我差不多高，還很瘦弱的矮冬瓜說要打我？」雖然內心很生氣，但她仍心平氣和跟對方表示今天約會到這就好，離開後男生就傳訊息「神經病」、「台女」，但原PO也不是省油的燈，「原來get到的是一個地雷中的地雷，男人中專門拉低大家平均值的雷包」，簡單回了一句「看看上面的兩句就知道誰素質比較高囉」。

貼文一出，引起熱議，「他這種的活該一輩子單身」、「噁心男，第一次見面就一直想貼臉吃豆腐」、「超級雷神欸，而且講話好沒素質」、「好雷喔，不過是個有趣的經驗」、「還沒過年年獸就出來了」、「只好把聖誕節當愚人節了」。