訊息晚回10分鐘！30歲男友「冷吐1句」秒封鎖　網曝暗黑真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和男友是遠距離戀愛，日前她和友人在外吃飯，只不過晚回男友訊息10分鐘，就被對方提分手，甚至火速封鎖她；對此，她錯愕又難過，不解都30歲的人了，竟因芝麻小事做得如此狠絕，「以為3開頭應該會更成熟穩重一些，結果只是我以為啊！」

女網友在Dcard提到，因為工作認識男方後，很快就進入交往階段，不過是一南一北的遠距離戀愛，期間兩人曾吵過一次架，就有發現對方是個冷暴力者，沒想到前幾天她和朋友們聚會，更看清了對方的真面目。

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那天，男友在她吃飯時傳來訊息，只不過短短10分鐘，對方態度神轉，直說「不用回了，掰掰！」當下她完全無法理解，「我和友人一起在外面吃飯，沒有使用手機回覆訊息錯了嗎？他本人常常很久才回訊息，給的理由是不常用手機，怎麼可以那麼雙標啦？」

最後，原po也嚥不下這口氣，回了一句「掰掰」，結果對方氣得將她全面封鎖。此舉殺得她措手不及，也讓她在耶誕夜前夕變成單身狗。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她不禁感嘆，「挺幼稚、挺瞎鬧的，但我還是有些難過，畢竟好不容易進入一段感情，天真以為會走長久，殊不知因為這麼一點小事，就要分手，也算是明白了一個人吧！」

對此，網友們也看傻眼，紛紛回應「感覺像小孩一樣幼稚行為呀」、「有比我瞎嗎？因為是獨生子被分手」、「隨便找理由分手的吧」、「掰掰就掰掰，下一個會更乖」、「如果能因此離開一個不對的人，也未嘗不是件壞事」、「搞不好妳不是他的唯一，只是想找藉口分手而已，剛好被他抓到機會，把妳給甩了」。

而po文也釣出不少苦主分享悲慘遭遇，「救命，還以為你遇到我前任，他也是快奔三，以為會成熟點，結果我10分鐘沒回訊息，他就狂傳貼圖問我怎麼了？為什麼不回他？我不想跟他說話了嗎？真的遇到瘋子」、「我發生了一樣的事情，沒有秒回訊息而吵架。後來才發現，對方是故意找機會吵架的，為了嫩妹」。