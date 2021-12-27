妹子洗澡「1習慣」網震驚：母湯吧？　醫認證沒做錯：只限3種人

▲室友洗澡不會天天使用沐浴乳。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人洗澡的習慣不同，就有一名女網友震驚表示，她日前意外得知室友竟不會天天使用沐浴乳洗澡，大家洗澡應該都會天天使用沐浴乳吧？貼文一出，引發網友熱烈討論，其實早在先前，皮膚科醫師就曾透露有3種人最好只用清水洗澡。

這名女網友在Dcard上，以「大家每天都會用沐浴乳洗澡嗎」為題發文，提到她日前意外得知，室友竟然每兩天才會用一次沐浴乳，另一天則單純用清水洗。經過一番討論，對方仍認為天天使用沐浴乳才奇怪，害得原PO也懷疑起自己，大家洗澡用不用沐浴乳？

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「皮膚科醫師告訴我，沒流汗的話洗澡可以用清水沖一沖就好」、「其實只用清水洗身體是OK的」、「慢性濕疹的醫師說不能太常用沐浴乳」、「如果是本身不太出油的人，兩天用一次沐浴乳應該還好啦，冬天+乾性肌膚，平常我們洗的溫熱水其實就可以帶走一點油脂了」、「我到大學之前都只用清水洗全身欸」、「皮膚太乾沒什麼流汗或運動，基本上冬天很少用沐浴乳」。

▲原PO對於不用沐浴乳洗澡感到震驚不已。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過，也有不少網友支持原PO，「本來就要每天用沐浴乳洗呀，他們是在省錢吧？省過頭了」、「只要有毛孔的地方我都會出油，不用沐浴乳去掉多餘油脂怎麼乾淨」、「現在疫情母湯吧？病菌應該沒那麼容易水沖一沖就乾淨了」、「沒用沐浴乳，感覺沒洗澡」。

本站曾報導《她激推「只用清水洗澡」網友吵翻！醫認證：是真的 只限這3種人》，皮膚科醫師蔡逸姍曾透露，針對乾性肌膚者、1歲以下的嬰兒、患有濕疹或異位性皮膚炎的患者，反而用清水洗澡會比較好，因為若使用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，可能會破壞所剩無幾的皮脂膜，甚至更刺激肌膚、加重病情；不過，若是油性肌膚或有體味的民眾，只用清水沖洗恐怕清潔效果有限。

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