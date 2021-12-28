迎接2022元旦　屏東林管處推南部最夯的森林旅遊

▲藤枝國家森林遊樂區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林管處迎接2022元旦連假期間，所屬藤枝、雙流以及墾丁等國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區等場域，規劃了一系列活動，提供民眾旅遊場域。

雙流國家森林遊樂區位在南迴公路上，2022年1月1-2日辦理「2022新森活運動」活動，有市集、音樂會、手作DIY、闖關集點遊樂等，以友善生態、食農教育、親子共學及與鄰近社區產業合作等活動。

▲▼雙流沿山吊橋、遠眺大武山。

在國境之南，有50萬年形成的高位珊瑚礁石灰岩景觀和洞穴、茄苳巨木、銀葉板根、白榕林等自然景觀的墾丁國家森林遊樂區，今年知性與感性兼備。

為讓民眾透過實地觀察，深入了解台灣稀有物種保育的現況，特別在園區花榭營造模擬恆春半島地區生態系，展示多達50種以上臺灣南部地區之各種原生保育植物的「稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」；為鼓勵民眾前來，在從12月30日至1月2日，推出FB拍照上傳就送「方舟展花繪口罩」活動（專案限量，每日100名）。

如果您至盼在平地就可以感受森林的氛圍，潮州的林後四林平地森林園區，就是首選。元旦起個早，上午7點在遊客中心，跟著「貓頭鷹老師」一起新年賞鳥相互問好（活動免費，請自備望眼鏡）。今年，園區還有「林學校」，於12月31日至1月1日安排的「林後・哩厚！打造動物好宅工作假期」課程，體會與森林共處，打造動物友善環境，享受林後新森活。詳細內容，可上報名網址查詢：https://bit.ly/3C8SybY

另南部享受小溪頭美譽的藤枝國家森林遊樂區，也於12月31日再次開放。目前仍維持遊客需事先申請方式入園（每日限額500名，至2月15日止，為推廣調適營運方案，全票優惠票價60元）。惟受聯外道路18K處路基嚴重塌陷影響，遊客入園需自聯外道路18公里處以步行方式前往。

元旦連假各場域相關活動資訊，可上屏東林區管理處粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw。