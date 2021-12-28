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今晨11.3℃！冷空氣陪跨年　這2天最低溫

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多民眾已安排好跨年活動，圖為2021台北101焰火秀。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在嘉義市東區的11.3度。氣象專家吳德榮表示，周四至周六晨另一波「強度較弱、水氣較少」的冷空氣影響，跨年夜至元旦晨偏冷，各地區的平地最低氣溫約在13至15度。

【低溫特報黃色燈號（寒冷）】

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金門縣今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨起大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫慢慢回升，白天苗栗以北、宜蘭高溫19、20度，中彰投雲嘉花蓮21、22度，高屏台東23至25度；天氣部分，北部及東半部和中南山區有局部短暫雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周三高溫持續回升，北部、東半部有短暫雨，清晨西半部有局部霧或低雲影響能見度；周四東北季風增強，影響到周日，這波水氣不多，宜花東和北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，這波冷空氣預估最低溫時間落在跨年、周六元旦，預估台北市15度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天至周三冷空氣減弱，氣溫漸回升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；周三下午起東北季風略增強，北、東轉有局部短暫雨。

吳德榮提醒，周四至周六晨另一波「強度較弱、水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響較小，中南部白天舒適早晚涼，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲；跨年夜至元旦晨氣溫偏低，各地區的平地最低氣溫約在13至15度，天氣偏冷，戶外活動應注意保暖，東半部雲層多偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

吳德榮分析，元旦白天起至下周一仍受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲，北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼；期末模式的模擬仍在調整中，應持續觀察更新的資料。

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