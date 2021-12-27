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2022莿桐花海區總面積達50公頃　「莿桐大院」造景超吸睛

▲今年莿桐鄉公所規今年劃第一公園花海景觀藝術區及孩沙里花海地景區等景觀區域供民眾打卡玩樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年莿桐鄉公所規今年劃第一公園花海景觀藝術區「莿桐大院」及孩沙里花海地景區等景觀區域供民眾打卡玩樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐花海是全國十大花海景觀之一，利用二期作結束之裏作期，播撒綠肥作物種子形成自然美麗的花海。莿桐鄉濁水溪生活文圈活動將於明年元旦起跑，除元旦升旗與鄉民趣味活動外，並將布置50公頃向日葵、波斯菊花海，鄉長林靖焜、雲林縣長張麗善今天邀請全國民眾1月1日起至2月6日止來莿桐迎新年、走春。

莿桐鄉長林靖焜表示，今年莿桐鄉公所精心規劃特色元旦升旗儀式、莿桐鄉民趣味運動會、第一公園花海景觀藝術區及孩沙里花海地景區等景觀區域供民眾打卡玩樂，更以莿桐鄉經典特色並且凝聚鄉民意識後定出以食農教育、可食地景、景觀藝術、社區營造、產業營造等多項主軸之活動。

雲林縣長張麗善指出，莿桐花海預估將有50公頃，從元旦就會陸續綻放直到春節過後，農民才會耕鋤做為綠肥。明年元旦是「111年1月1日」是5個「1」連在一起，縣府於西螺大橋舉辦升旗典禮與迎曙光活動，民眾參加這項活動後可以來莿桐品嚐在地美食，到花海拍照遊憩。

▲今年莿桐鄉公所規今年劃第一公園花海景觀藝術區及孩沙里花海地景區等景觀區域供民眾打卡玩樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年莿桐鄉公所規今年劃第一公園花海景觀藝術區及孩沙里花海地景區等景觀區域供民眾打卡玩樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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