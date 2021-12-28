站路口遭霸昶人士鬧場嗆聲　林昶佐轟暴力：為私利激化人民對立

▲林昶佐今天上午站路口時，遭罷昶人士鬧場。（圖／林昶佐國會辦公室提供）



記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐遭遇罷免挑戰，近日展開掃街、站路口行程，不少民進黨在地議員、立委都現身相挺。未料，林昶佐今（28日）上午在和平西路和南海路交叉口宣傳反罷免時，卻遭罷昶人士鬧場，直接將車輛停在林昶佐面前，還下車嗆聲、推擠前往聲援的北市議員劉耀仁，林昶佐後透過新聞稿呼籲，「粗暴的動作大可不必！中正萬華反暴力、不同意違法。」

林昶佐今天表示，不正當的罷免，引起不理性的行為，今天上午，他在和平西路和南海路交叉口宣傳反罷免的時候，竟然有罷免團體的人直接違規停車在十字路口轉角，並下車表達反對意見，險些造成上班通勤的朋友發生車禍，甚至還推擠劉耀仁議員，發生衝突。

林昶佐稱，其實，他都很樂意所有人自由、理性的表達自己意見，但是絕對不能容忍任何一方採取暴力、無視法律的行為，在此呼籲，任何人都不應該動手，如果彼此的立場不同，可以在1月9日做出決定。

林昶佐表示，台灣、萬華中正在地人昭然的民主精神，卻因為一場毫無正當的罷免，罷免方甚至選擇用激烈的推擠動作侵害他人，有人為了私利、送國民黨禮物不惜激化人民的對立，這正是他最憂心、最不願看到的。