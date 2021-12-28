罷昶黑函塞信箱要他回去唱歌　林昶佐怒斥：我從未主張進口核食

▲無黨籍立委林昶佐曝民眾反應信箱收到黑函。（圖／林昶佐辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，林昶佐28日表示，這兩天陸續有民眾反映，家裡的信箱被塞入不同的選舉黑函，然而這些所謂的「後援會」從來沒有公開露面過，在地民眾對這個組織也感到非常陌生，拜託大家一定要投下不同意票，把惡質罷免掃進歷史灰燼。同時，他也質疑黑函署名「罷昶總部」，請問這是否由罷免案領銜人鄭大平以及發起人鍾小平議員為此負責？

林昶佐28日發布聲明表示，這兩天陸續有民眾反映，家裡的信箱被塞入不同的選舉黑函，首先是一封署名「罷免立委林昶佐崁頂後援會」的單張信函，上面寫有「繼續加油，第五張同意票，拒絕日本核食。淘汰不能為民眾健康把關的民代」。

然而，林昶佐強調，所謂的「後援會」從來沒有公開露面過，在地民眾對這個組織也感到非常陌生。林昶佐批評，這些黑函的指控完全是無中生有、含血噴人，他從未主張進口「核食」，相信沒有任何負責任的政治人物，會主張進口遭到核輻射污染的食品。

林昶佐指出，政府機關如外交部、農委會、經濟部都多次強調，台灣的邊境管制嚴格，自2011年3月15日起檢測所有日本進口食品17萬件，都是100％符合台灣嚴格的輻射標準，微量檢出231件也均退運、銷毀，根本沒有進口核食的問題。緊接著是一張署名「罷昶總部」的黑函，列舉「罷昶六大原因」，包括「逼吃萊豬」、「閃兵當國防立委/焦慮症不適合當立委」、「不住選區」、「環南新聞事件/批鬥政敵」、「站在對立面」，以及「不是惡罷」。

林昶佐質疑，黑函署名「罷昶總部」，請問這是否由罷免案領銜人鄭大平以及發起人鍾小平議員為此負責？這「六大理由」令人啼笑皆非，美豬進口議題經過公投後，已獲全民共識，根本沒有逼吃萊豬的問題；「焦慮症不適合當立委」的言論，完全是歧視身心症、現代文明病的患者，「我擔任立委的成績已有許多專業的國會評鑑可供大家了解」。

林昶佐認為，「不住選區」更是莫名其妙，自己和太太、女兒都住在中正區，「這張黑函正是從我家的信箱裡拿出來的」；而關於環南市場的新聞事件，他當時也早已表達歉意。

林昶佐指出，「站在對立面」意指他反對「3+11」審查、反對國際疫苗採購，自己也已經多次說明，他完全支持2021年6月18日的朝野決議，要求行政院釐清「3+11」決策過程，並提出報告及備詢。這次罷免案爆發一連串的荒唐手段，全民都難以苟同，現在又出現這種黑函，徹底坐實了這罷免案就是由極端人士所發動的惡質罷免。他要拜託大家在明年1月9日，一定要站出來投下不同意票，把惡質罷免掃進歷史灰燼，不要再讓這樣的鬧劇繼續擾亂台灣。