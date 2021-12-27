　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

▲▼無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬27日上午陪同林昶佐拜票。（圖／林昶佐辦公室提供）

▲無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤等人27日陪同拜票。（圖／林昶佐辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，民進黨立委吳思瑤27日偕同6位「6年級生」立委在路口陪同拜票，向通勤族宣傳投下不同意票。林昶佐表示，過去和這群同事一起處理過不少跨區選服，今天又是近期最冷的一天，相較於曾合作過卻不敢出面的藍委，讓他覺得格外溫暖。

林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬等人，27日上午陪同林昶佐在台北市萬華區西園路、艋舺大道路口拜票，和通勤族宣傳不同意罷免。

林昶佐受訪時表示，過去以來和這群立院同事一起處理過不少跨區選服，今天又是近期最冷的一天，大家仍然從基隆、高雄等地不遠千里而來，相較於曾合作過卻礙於黨籍不敢出面的國民黨立委，讓他覺得格外溫暖。

由於大陸冷氣團發威，加上近期天氣濕冷，昨晚到今早台北市更發出低溫特報，雖然上午天空飄著綿綿細雨，眾人仍頂著12度寒風前來站台，林昶佐說，由於距離罷免不到兩周，行程無論是風吹雨淋都還是按表操課，真的很感謝所有好同事今天特別前來。

▲▼無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬27日上午陪同林昶佐拜票。（圖／林昶佐辦公室提供）

林昶佐指出，這幾年來在立法院，和今天出席的幾位委員都有跨區合作，才能累積出6198件的在地選民服務，包括在處理萬華變電所爭議案時，就是鄭運鵬邀請他參與朝野協商來要求台電；在疫情期間，蔡適應也和他一起處理蔬菜、青果、魚市、家禽等批發市場的紓困案。

林昶佐透露，除了民進黨立委以外，國民黨也有委員一起協助，當罷免團體說他不做服務的時候，某些國民黨立委都能見證，跟他合作認真服務的一切，他可以理解礙於黨籍不能出來幫忙發聲反駁罷免團體，這也更顯得今天這些站出來的立委多麼珍貴，讓他格外溫暖。

林昶佐認為，相信一年多來的報復性罷免活動，已經受到全國關注，希望中正、萬華區的這一場是最後一場，能在過年前好好把這一年多來的鬧劇完結，更希望這樣的關注要化成選票，一人拉一張不同意票。

林昶佐強調，面對這次的罷免行動，不能預估罷免方動員的狀況，現在已經沒有冷戰的空間，必須正面迎戰，「只要反對罷免，就要出來投不同意票」。

主動召集本場活動的吳思瑤表示，今天是6位「六年級同班同學」到場力挺林昶佐，大家上一屆一起進入立法院後，有很緊密的革命情感，也見證林昶佐的專業表現。

吳思瑤也說，在上個禮拜她決定「揪」這場活動之後，大家都二話不說站出來，「同梯就是感情好」，也希望中正、萬華區的選民在明年1月9日可以站出來，投下不同意票，留下好立委。

▲▼無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬27日上午陪同林昶佐拜票。（圖／林昶佐辦公室提供）

ET快訊
1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以採檢日計算
快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10
快訊／空手道團染疫再+1！增16例境外　今本土+0　
快訊／陳其邁探視被撞姊妹　長庚允諾協助醫療費用
LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明
綜藝天王星二代「誰小孩家教最好？」　網讚他：真清流
酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血
尼加拉瓜總統「沒收我國資產」！　轉交北京
台美會竟「倒掛」我國國旗！　路人傻眼：是投降還淪陷？
咖啡聚會就他灌半瓶威士忌！　醉駕男開BMW職業曝
冷氣團襲台！　張育成穿短袖喊熱：睡覺還要開冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

竹竹合併疑「為一個人」　侯友宜：2026年再實施都不晚

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

林佳龍自豪林靜儀民調勝出一籌　號召鐵馬車隊力挺「雙林雙贏」

陳建仁選台北市長？　黃暐瀚：顯然綠營不少人不希望陳時中選北市

蔡英文有意增聘無任所大使　林佳龍：她鼓勵我為台灣做些事

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

竹竹合併疑「為一個人」　侯友宜：2026年再實施都不晚

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

林佳龍自豪林靜儀民調勝出一籌　號召鐵馬車隊力挺「雙林雙贏」

陳建仁選台北市長？　黃暐瀚：顯然綠營不少人不希望陳時中選北市

蔡英文有意增聘無任所大使　林佳龍：她鼓勵我為台灣做些事

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

BTS柾國突傳熱戀大7歲李侑菲！女方發聲：只認識過SUGA

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

Lexus全新電動概念車現身台北信義區　超囂張外觀讓網友驚呆了

以人為本安全宜居　智慧交通永續優雅台南古都

快訊／酒駕撞飛一家4口！陳其邁探視姊妹　允諾院方協助醫療費用

KOL逼2狗「懸崖邊擺拍」打卡　「1個動作」惹公憤挨批無腦

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

酒駕男撞死人　黃國昌：政府何時宣戰？

柯建銘批國民黨中邪　民眾黨時力大可不必

「原以為游錫堃是老實人」　藍委聽完一句話：黨性如此強

「共軍刻意嘗試夜間突襲台灣」　國防院評估：演訓範圍還會擴大

快訊／柯建銘曝親自打電話給楊文科　「他答應竹竹併絕不退縮」　

刺槍術不夠現代？立委提案刪600萬預算　邱國正反擊「不會廢除」

「經濟成長率6％以上！」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

柯建銘還原地制法撤回現場　「三個在野黨吃相難看、沆瀣一氣！」

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

台灣防疫排名大躍進　王浩宇：國民黨的最後相罵本也沒了

「藍營內鬥影響最深遠的一次」　柯建銘曝當年「馬王政爭」全因這句話

更多熱門

相關新聞

鍾小平強佔他人廣告　賴品妤：是土匪搶劫嗎？

鍾小平強佔他人廣告　賴品妤：是土匪搶劫嗎？

無黨籍立委林昶佐罷免案在即，民進黨台北市中正萬華區議員擬參選人謝孟羽發現，自己承租的戶外廣告看板被台北市議員鍾小平未告知下，強行掛上「罷昶」看板，甚至被抓包後還對外扯謊。對此，民進黨立委賴品妤批評，奧步又一樁！請問現在是土匪在搶劫嗎？

鍾小平霸佔他人承租看板　林穎孟批：聖誕壞公公

鍾小平霸佔他人承租看板　林穎孟批：聖誕壞公公

罷昶出奧步！謝孟羽爆：鍾小平沒付錢強佔他人看板招牌

罷昶出奧步！謝孟羽爆：鍾小平沒付錢強佔他人看板招牌

東門豬肉公主怒了　網誣指賣萊豬下場出爐

東門豬肉公主怒了　網誣指賣萊豬下場出爐

曾嗆林昶佐騙子　林勝東：林是好朋友罷昶不投票

曾嗆林昶佐騙子　林勝東：林是好朋友罷昶不投票

關鍵字：

林昶佐

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面