民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

▲無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤等人27日陪同拜票。（圖／林昶佐辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，民進黨立委吳思瑤27日偕同6位「6年級生」立委在路口陪同拜票，向通勤族宣傳投下不同意票。林昶佐表示，過去和這群同事一起處理過不少跨區選服，今天又是近期最冷的一天，相較於曾合作過卻不敢出面的藍委，讓他覺得格外溫暖。

林昶佐罷免案進入倒數兩週，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬等人，27日上午陪同林昶佐在台北市萬華區西園路、艋舺大道路口拜票，和通勤族宣傳不同意罷免。

林昶佐受訪時表示，過去以來和這群立院同事一起處理過不少跨區選服，今天又是近期最冷的一天，大家仍然從基隆、高雄等地不遠千里而來，相較於曾合作過卻礙於黨籍不敢出面的國民黨立委，讓他覺得格外溫暖。

由於大陸冷氣團發威，加上近期天氣濕冷，昨晚到今早台北市更發出低溫特報，雖然上午天空飄著綿綿細雨，眾人仍頂著12度寒風前來站台，林昶佐說，由於距離罷免不到兩周，行程無論是風吹雨淋都還是按表操課，真的很感謝所有好同事今天特別前來。

林昶佐指出，這幾年來在立法院，和今天出席的幾位委員都有跨區合作，才能累積出6198件的在地選民服務，包括在處理萬華變電所爭議案時，就是鄭運鵬邀請他參與朝野協商來要求台電；在疫情期間，蔡適應也和他一起處理蔬菜、青果、魚市、家禽等批發市場的紓困案。

林昶佐透露，除了民進黨立委以外，國民黨也有委員一起協助，當罷免團體說他不做服務的時候，某些國民黨立委都能見證，跟他合作認真服務的一切，他可以理解礙於黨籍不能出來幫忙發聲反駁罷免團體，這也更顯得今天這些站出來的立委多麼珍貴，讓他格外溫暖。

林昶佐認為，相信一年多來的報復性罷免活動，已經受到全國關注，希望中正、萬華區的這一場是最後一場，能在過年前好好把這一年多來的鬧劇完結，更希望這樣的關注要化成選票，一人拉一張不同意票。

林昶佐強調，面對這次的罷免行動，不能預估罷免方動員的狀況，現在已經沒有冷戰的空間，必須正面迎戰，「只要反對罷免，就要出來投不同意票」。

主動召集本場活動的吳思瑤表示，今天是6位「六年級同班同學」到場力挺林昶佐，大家上一屆一起進入立法院後，有很緊密的革命情感，也見證林昶佐的專業表現。

吳思瑤也說，在上個禮拜她決定「揪」這場活動之後，大家都二話不說站出來，「同梯就是感情好」，也希望中正、萬華區的選民在明年1月9日可以站出來，投下不同意票，留下好立委。