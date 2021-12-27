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「罷昶案」1／9倒數　北檢5組檢察官坐鎮嚴防暴力賭盤介入

▲▼北檢檢察長林邦樑主持罷昶案查察不法會議。（圖／台北地檢署提供）

▲北檢檢察長林邦樑主持林昶左罷免案查察不法會議。（圖／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

第10屆立法委員林昶佐罷免案即將在1月9日進行，台北地檢署今天由檢察長林邦樑召集警、調及政風單位舉行罷免案查察會議，並指派5組檢察官，負責查察台北市第5選區(中正萬華)是否有選舉賭盤、假訊息、暴力滋擾等不法情事，確保投票公正進行、順利完成。

北檢發布新聞稿指出，12月中旬就已成立罷昶案的不法及暴力執行小組，檢察長林邦樑27日下午已召集人身分，親自主持會議，包括台北市調處、北激戰、台北市警局、台北市政風處等單位參與工作報告，並對因應作為進行意見交流，訂出工作計畫與人力部署。

林邦樑指派5組檢察官負責各查察區，另依最高檢察署函示，由各組指派專責檢察官1名，於投票當日在署值勤，或進駐分局，以因應突發之妨害投開票等不法情事；在防止造勢等場合發生暴力介入或群眾滋擾部分，則由北檢「暴力介入及群眾事件處理專組」負責。

林邦樑在會中指示，罷免案係對象單一、通過與否取決於同意票數是否達到法定門檻等特性，本次查察不法之重點在：(1)是否有選舉賭盤介入而影響投票、(2)有無意圖使被罷免人罷免案通過或否決而散布假訊息、(3)防制投票前造勢場合可能引起之暴力或滋擾事件、(4)確保投票日順利進行，排除各種妨害投票不法情事發生等，並請各司法警察機關應充分準備，不能掉以輕心，務必適時掌握各項情資，強力執行查察不法工作，以使罷免案投票能公正進行、順利完成。

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