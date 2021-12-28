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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團　人民都無感

▲▼館長感嘆，民進黨成績單都偏財團，讓他越來越挺不下去。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長感嘆，民進黨成績單都偏財團，讓他越來越挺不下去。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰） 

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在27日晚間的直播當中，有感於近日酒駕肇事引發眾怒的議題，感嘆「民進黨挺不下去」，雖然經濟數據表現很好，但是交出來的成績單都是偏向財團，人民卻無感，而且只要政府有需要的法律都可以神速立法，對於保障平民生命財產安全的法規，卻龜速修法。

館長在直播中表示，民進黨在立法院有68席立委，「換臉事件」就可以神速通過立法初審，可是酒駕、槍擊案之類的犯罪，卻不修改法條，所以每次有這類案件，網友都說「撞死法官、打死立委」就會修法了。

▲▼台股今 (22) 日早盤一度強漲超過 200 點，最高攻上 16579 點，再創歷史新高，隨後賣壓湧現，漲幅收斂，指數終場收在16410點，上漲68點或0.42%，成交量3521.45億元。蘋概三王中，台積電（2330）終場以650元作收、下跌0.31%；鴻海（2317）以111元作收、上漲0.91%；股王大立光（3008）終場以3510元作收、上漲3.08%。（圖／記者湯興漢攝）

▲館長認為，不要再強調股票衝破18000這種人民無感的事。（圖／記者湯興漢攝）

館長預測，民進黨在2022的選舉，將會重演2018年的覆轍，因為2022年房價沒有絲毫的下降，越打房越貴，人民的痛苦指數不斷飆升，但是官員只會歌功頌德，不斷強調這2年股票衝破18000、GDP成長多少、出口增加多少，但是事實是現在的生活比2018年還要糟糕。

▲▼韓國瑜17日鳳山造勢，空拍畫面。（圖／ETtoday）

▲館長認為，民進黨會重蹈2018年的覆轍。（圖／ETtoday）

館長說，雖然他支持民進黨，但他「真的受不了了」，交出來的成績單，都是偏向財團的成績單，人民都無感，甚至感覺越來越不好，2022年肯定不好選，因為這會讓人民覺得，再選民進黨「台灣未來會不會很糟糕」。

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