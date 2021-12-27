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蔡英文支持林智堅決定　「大新竹合併升格始終是國家重要方向」

記者黃巈禾／台北報導

新竹市長林智堅27日晚間宣布，為了促成朝野加速修法，決定放棄角逐「竹竹合併升格」後首任的「大新竹市長」，希望這樣的決定，能促使在野各政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助於國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。對此，總統蔡英文表示尊重林智堅的決定，同時強調，大新竹合併升格始終是國家重要的方向。

▲▼蔡英文、林智堅出席新竹市立動物園開幕儀式。（圖／新竹市府提供）

▲蔡英文、林智堅。（圖／新竹市府提供）

蔡英文在林智堅貼文下方留言，「智堅辛苦了！除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持！為了台灣高科技產業的戰略發展，為了大新竹的建設，大新竹合併升格始終是國家重要的方向，未來我們還要繼續一起努力，加油！」

林智堅臉書這篇棄選文，在短短40分鐘內吸引近1萬人按讚、上千個留言，以及400多次分享。林智堅表示，經過連日思考，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，不會參選2022大新竹的市長，希望這樣的決定，能促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

林智堅指出，九月初，提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到新竹縣長楊文科的支持，相關民調也有近6成大新竹鄉親支持合併升格，眼看新竹人擺脫長期發展困境的契機，已近在咫尺，可惜因為政黨立場的介入，讓縣市之間兄弟齊心的故事，蒙上政爭的陰影，「我擔心城市發展的契機，會因為我個人因素斷送，為了大新竹鄉親的福祉，我希望透過宣布不參選 2022的決定，促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求」。

林智堅回憶，七年前，基於對故鄉新竹的熱情，在普遍不被外界看好之下，投入2014的新竹市長選舉，擔任市長這七年，用盡全力改造新竹市，也因為對故鄉的不捨和在乎，今年九月提出大新竹合併的倡議，如今更基於對家鄉的疼惜，做出不選2022以成全大局的決定。

林智堅提到，衷心希望，國民黨等在野各黨派，都能放下政黨利益，以國家戰略產業的發展，以及新竹縣民、市民福祉為優先，正視國家與城市發展的需要，共同促成大新竹合併升格，「我始終覺得，政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事，就應該用盡全力去實現」。

林智堅強調，雖然不會參選2022的大新竹市長，但還是會繼續努力推動新竹縣市合併升格，也請託所有縣民與市民，不要再繼續沉默，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默。呼籲新竹縣市的鄉親，一起大聲疾呼『新竹要更好，我們要升格。』」

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