林智堅不參選大新竹市長　邱顯智：請柯建銘停止政治操作

記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅27日宣布，自己不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持大新竹合併的訴求。對此，時代力量立委邱顯智表示，尊重林智堅的選擇，也請民進黨立法院黨團總召柯建銘聽清楚林智堅的弦外之音，停止政治操作。

林智堅27日晚間在新竹市政府舉行記者會，宣布經過連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。

對此，邱顯智晚間受訪時表示，尊重林智堅的選擇，也請柯建銘聽清楚林智堅的弦外之音，停止政治操作，讓區域治理、行政區劃的討論，能夠回歸正軌。

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



邱顯智說明，既然縣市區劃沒有配合選舉期程，考量倉促通過的必要，請行政院負起責任，提出《地方制度法》、《行政區劃法》、《財政收支劃分法》的草案，終結都縣不平等的怪象，摒棄個人利害考量來討論各種方案的合理性。

邱顯智也強調，無論是否合併、怎麼併，竹竹或是竹竹苗，都有很多共通的議題有待解決，應該藉著這個機會開啟討論。

另外，時代力量晚間也發布聲明稿表示，林智堅是否參選屬個人的選擇，但這並無法解除外界對於執政黨決定倉促修《地方制度法》的疑慮。

時代力量強調，支持檢討現行行政區域的劃分問題，但縣市合併是重大議題，時代力量認為國會應該更細緻、具體的討論，透過更仔細的審查程序，且應召開公聽會或聽證會彙整民意與專家學者意見，將台灣的行政區域劃分、國土規劃、財政收支劃分等相關法規進行通盤考量及檢討擘畫。