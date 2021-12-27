國三少女打1劑疫苗上吐下瀉！　11天後突倒下昏迷「陷腦死」

▲ 南韓一名國三少女接種一劑疫苗後腦死。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓慶尚南道昌原市一名國三女學生患有小兒糖尿病，經醫師評估後接種第一劑新冠疫苗，出現上吐下瀉症狀，幾天後看似恢復，未料不久後情況突然惡化，住進加護病房，陷入腦死狀態，令母親萬分悲痛。

綜合YTN、《韓國經濟》報導，少女的母親26日在青瓦台請願網站上以「請救救我接種一劑新冠疫苗後陷入腦死的女兒」為題發文表示，就讀國中三年級的女兒接種一劑疫苗後腦死，至今仍未脫離險境。

這名母親說明，女兒10年多前診斷出兒童第一型糖尿病，但為了送女兒去上補習班，一番苦惱後認為應該讓女兒接種，11月29日接受各項檢查時，數字一切正常，主治醫師也認為她可以打疫苗，於是隔天在馬山市一家內科診所接種第一劑，但未透露疫苗品牌。

少女12月1至2日都在家中休息，出現嘔吐和腹瀉症狀，隔天因學校有活動到校上課，接下來幾天照常注射胰島素及控制飲食，身體狀況看似穩定，沒想到接種疫苗的11天後，上吐下瀉症狀突然惡化，不見好轉跡象，昏倒送醫後一直沒有恢復意識，住進加護病房，靠呼吸器維持生命。

母親心痛地表示，女兒每周得接受3次透析治療，為避免感染，還得持續投以抗生素，如今肺部全是積水，院方卻始終無法說明女兒腦死的原因，認為女兒本身患有疾病，但不打疫苗就無法正常生活，才會相信政府及醫師說法，讓女兒接種，沒想到發生意外，指責政府不該強迫青少年接種疫苗。

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