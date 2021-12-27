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以色列展開「第4劑疫苗」百人試驗　Omicron攻入加薩走廊首確診

▲▼以色列是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。（圖／路透）

▲以色列是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家，而境內大型醫院26日宣布進行第4劑疫苗試驗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列全國規模最大的醫院26日表示，院方將從27日開始向150名員工接種「第4劑疫苗」，此試驗目的為評估是否需要全國範圍內補打第2針加強劑，以利決策者制定公衛政策。而巴勒斯坦當局則宣布，加薩走廊（Gaza Strip）通報首例Omicron確診，且已經開始在當地傳播。

根據路透報導，以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）附近的舍巴醫療中心（Sheba Medical Center）是境內最大的醫學中心，院方宣布將向進行第4劑新冠疫苗的相關試驗後，檢驗其對於抗體水準與發病率的影響，並評估安全性，以利討論是否需要在全國範圍提供第4劑疫苗和適合的接種對象。

以色列衛生部一個專家小組曾建議，為至少在4個月前已接種第3劑疫苗的60歲以上長者，提供輝瑞/BNT的第4劑疫苗接種，但對此還沒有足夠的科學證據證實合理性，衛生部官員目前仍未批准。

▲▼以色列總理貝內特。（圖／路透社）

▲以色列總理班奈特在14歲女兒確診後宣布居家隔離。（圖／路透）

報導指出，舍巴醫療中心本次參與試驗的醫護人員最晚已經於今年8月20日注射了加強劑疫苗，而試驗的進行已獲衛生當局批准。以色列目前通報1118例Omicron變異株病例，且感染人數每2天就翻高1倍，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的14歲女兒確診後，班奈特26日也宣布居家隔離，正在等待PCR篩檢結果。

▲▼巴勒斯坦醫療人員在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）為居民接種疫苗，截至12月26日，加薩地區約40%人口已施打疫苗。（圖／路透）

▲巴勒斯坦醫療人員在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）為居民接種疫苗，截至26日報導，加薩地區約40%人口已施打疫苗。（圖／路透）

據報導，巴勒斯坦衛生部26日表示，加薩走廊出現第一起Omicron變異株病例，確診個案為在這個地區內感染的加薩居民，意即Omicron變種病毒已經存在於加薩，並在當地人口中傳播。衛生官員德哈爾（Majdi Dhair）說，這將對當地發展落後的醫療衛生系統，形成新的挑戰。衛生當局也指出，以色列占領的約旦河西岸則至少有23人感染Omicron。

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