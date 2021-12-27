陸專家：新冠是「完美級病毒」　別以為我們勝利了

▲大陸呼吸病學專家、北京協和醫學院校長王辰。（圖／CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸呼吸病學專家、北京協和醫學院校長王辰近日接受《央視》訪問，他表示，新冠病毒是「完美級病毒」，懂得如何去生存和適應，「別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力。」

王辰指出，一個非常關鍵的問題，就是關注病毒的變異和變異產生之後的穩定性，「這個病毒是一個很聰明的病毒，我們說它是『完美級病毒』，它很懂得如何去生存和適應自身，它的生存和適應方式必然是傳播性增強，致病率降低，在體內存活時間長一些，這就是它進化的方向。」

王辰認為，因為各方面變量太多，而且不可控，所以病毒發展的走向有無數可能性，很難預測，很難有真正精確時間上的「預言家」。

王辰提到，人類對於新冠病毒的了解還在進行中，因為一個新的病原出現，對它的認識往往需要比較長期的過程，尤其它處在變異中和進化中，對這個病毒的規律現在是不掌握的，現在還沒有形成相對穩定的狀態，「實際上兩年，對於一個新宿主適應不是一個太長的時間。」

王辰強調，「去年4月在武漢就開始有人談後疫情時代了，我說不是後疫情時代，我們還處在疫情時代，我說別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力。」

另外，王辰提到，2019年世界銀行公布過各個國家衛生投入的情況，按照世界銀行的推算，中國投入是GDP的5.4%，其中政府投入也就是2.9%，但世界平均水平，衛生投入佔GDP的9.9%，其中政府投入是佔5.9%，「所以9.9%對5.9%，5.4%對2.9%，你知道我們國家現在投入到底是足還是不足了吧？」

王辰還說，對衛生的投入不可以視為一種消耗，整個醫學衛生事業的發展方向一定是以提升醫療質量，維護好人民的預防、診斷、控制、治療、康復和健康促進為主線的，而不是只是斤斤計較於一些所謂的控費的相關問題，「尤其是對一個已經營養不良的人，你還以節食為處方，你認為他掉了幾個麵包渣是造成了局部浪費，這會對我們未來發展造成障礙，會造成我們判斷的失誤、方向的錯誤，等你覺察到的時候我們已經又落後了。」