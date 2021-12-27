寒流狂襲日本！暴雪吞噬列車半個車門被堵　網開門傻眼：艾莎救命

▲日本創紀錄的大雪導致當地交通大打結。（圖／翻攝自推特／@ippei00011）

記者葉睿涵／綜合報導

受強冷空氣影響，日本北部和西部沿海地區出現暴風雪，其中京都、兵庫、滋賀等地所在的北近畿更是錄得創紀錄的降雪量，積雪超過半公尺，大大影響了當地的陸空交通，日航和全日空單日取消了逾百航班，多趟JR列車被延誤或取消，還有數條公路被關閉。

綜合日媒報導，日本上空目前正被一股強烈冷氣團籠罩，為日本海側地區帶來了近年來最嚴重的強風暴雪。截至27日上午9點，日本氣象廳已在滋賀縣彥根市錄得71公分的降雪量、滋賀縣米原市68公分、鳥取縣倉吉市64公分、兵庫縣豐岡市44公分，皆是有觀測資料以來的最高紀錄。

罕見的強降雪為當地的鐵公路交通和航空運輸帶來了極大影響，日航和全日空在過去的24小時內已停飛至少逾百個國內航班，導致7500多名旅客受影響，而JR西日本北陸線也停駛了至少40列火車，還有鐵路沿線的部分信號燈出現故障，導致至少7趟列車延誤或取消，其中延誤時間最長達4個多小時。

不少被困在雪地中的網友也紛紛在推特回報積雪狀況，其中一名網友po出照片，聲稱河瀨站的電車因為受積雪影響再次停駛。從畫面可見，列車車門打開後，深厚的積雪足有半個車廂高，彷彿隨時會灌進電車車廂，看起來十分駭人，也讓網友笑道，滋賀縣的列車門開後怎麼沒看見《冰雪奇緣》裡的艾莎或安娜公主。

日本氣象廳也對北陸、東北、北海道和西部沿海地區發出大雪與暴風雪警報，提醒民眾避免進行不必要的外出。氣象廳預計，新潟縣等地到27日中午的降雪量將達90公分。

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