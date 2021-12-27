寒流狂襲日本！暴雪吞噬列車半個車門被堵　網開門傻眼：艾莎救命

▲日本創紀錄的大雪導致當地交通大打結。（圖／翻攝自推特／@ippei00011）
記者葉睿涵／綜合報導
受強冷空氣影響，日本北部和西部沿海地區出現暴風雪，其中京都、兵庫、滋賀等地所在的北近畿更是錄得創紀錄的降雪量，積雪超過半公尺，大大影響了當地的陸空交通，日航和全日空單日取消了逾百航班，多趟JR列車被延誤或取消，還有數條公路被關閉。
朝５時から家の前で謎の筋トレしたあと、地獄の通勤、そして職場でも雪に覆われていて入れないという３段落ちのような状況です。— 特急みずき7号(ポンジュースの人)NEXT NMLR2020→2022 (@express_mizuki) December 27, 2021
偶然通りかかった除雪車が入ってくれたので、難をしのいだところです#大雪 #大雪警報#ドカ雪 #除雪#謎の筋トレ pic.twitter.com/Urx4H1mMqD
綜合日媒報導，日本上空目前正被一股強烈冷氣團籠罩，為日本海側地區帶來了近年來最嚴重的強風暴雪。截至27日上午9點，日本氣象廳已在滋賀縣彥根市錄得71公分的降雪量、滋賀縣米原市68公分、鳥取縣倉吉市64公分、兵庫縣豐岡市44公分，皆是有觀測資料以來的最高紀錄。
現在、近江西部、湖北、湖東で #大雪警報 発令中— 国土交通省 滋賀国道事務所 (@mlit_shiga) December 26, 2021
12月26日 22時00分現在#国道８号 彦根市外町 2cm/h 積雪深 56cm#国道21号 米原市柏原 3cm/h 積雪深 31cm#国道161号 高島市今津 3cm/h 積雪深 54cm#国道161号 高島市国境 1cm/h 積雪深 51cm
降雪は継続しております。#滋賀国道 pic.twitter.com/BAb9jQjUdC
罕見的強降雪為當地的鐵公路交通和航空運輸帶來了極大影響，日航和全日空在過去的24小時內已停飛至少逾百個國內航班，導致7500多名旅客受影響，而JR西日本北陸線也停駛了至少40列火車，還有鐵路沿線的部分信號燈出現故障，導致至少7趟列車延誤或取消，其中延誤時間最長達4個多小時。
昨日まて福井でLiella！のライブ来てて今日帰ろうと思ってた人たちよ、要チェックやで。— 紫心ねぷねぷ (@gXFd6PhFSDeVxxQ) December 27, 2021
因みに私はもう一泊することにしました。#Liella_福井_18star#福井県#大雪警報 pic.twitter.com/SCotfhFN0D
不少被困在雪地中的網友也紛紛在推特回報積雪狀況，其中一名網友po出照片，聲稱河瀨站的電車因為受積雪影響再次停駛。從畫面可見，列車車門打開後，深厚的積雪足有半個車廂高，彷彿隨時會灌進電車車廂，看起來十分駭人，也讓網友笑道，滋賀縣的列車門開後怎麼沒看見《冰雪奇緣》裡的艾莎或安娜公主。
【Good evening #snow 】— IPPEI Uchida@帰国子女共同創業者 (@ippei00011) December 26, 2021
When the door open, there is no #PrincessElsa or #Anna in #Shiga prefecture
This is the real #Frozen #LetItGo @Asinkaisoku#大雪警報 #大雪 #雪 #snowing #運転見合わせ #traintrouble #train #河瀬駅 #琵琶湖線 #彦根 #Hikone #滋賀県 #Japan pic.twitter.com/11yy0cE0M9
日本氣象廳也對北陸、東北、北海道和西部沿海地區發出大雪與暴風雪警報，提醒民眾避免進行不必要的外出。氣象廳預計，新潟縣等地到27日中午的降雪量將達90公分。
#大雪警報— キッシー (@Ga4cgrLTvYvqnEm) December 27, 2021
ヤバ 72センチ pic.twitter.com/uf0bZ60DqN
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