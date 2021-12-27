　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

記者袁茵／台北報導

國內開放第3劑疫苗接種，廠牌包含莫德納、BNT及高端疫苗，須年滿18歲，且打完2劑疫苗隔5個月。早於4月、6月打完兩劑AZ疫苗的台北市長柯文哲，27日與市府團隊一同視察接種情形，並且接種第三劑BNT疫苗；柯文哲直言，這次打1cc針頭「怎麼這麼痛」。

▲▼柯文哲接種第三劑疫苗。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲接種第三劑疫苗。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市秘書長陳志銘27日上午赴台北市政府地下二樓，視察員工健康一條街及疫苗接種情形。由於柯文哲等人員已於4月12日和6月中旬接種2劑AZ疫苗，至今已超過5個月，因此也於27日接種第三劑疫苗，廠牌為BNT。

▲▼柯文哲接種第三劑疫苗。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲於市府一樓接種第三劑疫苗後，先向護理人員詢問是3cc還是1cc的針頭？得知是使用1cc後，直言「打1cc的怎麼這麼痛？好像有比較痛。」媒體追問，聽說第三劑會有被火車撞到的感覺，柯文哲則說，應該不會在當下感受到，「應是回家後才知道」，至於發燒則再說。

柯文哲表示，早上看晨會報告時得知，Omicron變種病毒開始變成全世界主流變種病毒，且若疫苗只打2劑的話，對抗Omicro的效果似乎都不太好，「特別是AZ兩劑效果更不好。」顯然仍有必要施打第三劑疫苗，「結論就是，打滿2劑、（間隔）5個月就開始來打吧！我們正在研究怎麼讓大家可以更有效率的預約，正在做網站。」

一旁的蔡炳坤也呼籲，至12月31日以前，共有264家北市合約診所在接種莫德納，不論是打第一、二或三劑都可以，醫院則有28家提供現場掛號、預約，而台北車站也有莫德納接種服務；至於柯文哲預告的預約系統，只要準備好，就會對外說明，「歡迎大家來接種。」

另外，媒體詢問，前副總統陳建仁被民進黨點名，可以挑戰台北市長，並吸引中間選民、淺藍的票？柯文哲並未正面回應，僅說「先解決這個第三劑。」

▲▼柯文哲接種第三劑疫苗。（圖／記者袁茵攝）

ET快訊
1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以採檢日計算
快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10
快訊／空手道團染疫再+1！增16例境外　今本土+0　
快訊／陳其邁探視被撞姊妹　長庚允諾協助醫療費用
LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明
綜藝天王星二代「誰小孩家教最好？」　網讚他：真清流
酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血
尼加拉瓜總統「沒收我國資產」！　轉交北京
台美會竟「倒掛」我國國旗！　路人傻眼：是投降還淪陷？
咖啡聚會就他灌半瓶威士忌！　醉駕男開BMW職業曝
冷氣團襲台！　張育成穿短袖喊熱：睡覺還要開冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

竹竹合併疑「為一個人」　侯友宜：2026年再實施都不晚

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

林佳龍自豪林靜儀民調勝出一籌　號召鐵馬車隊力挺「雙林雙贏」

陳建仁選台北市長？　黃暐瀚：顯然綠營不少人不希望陳時中選北市

蔡英文有意增聘無任所大使　林佳龍：她鼓勵我為台灣做些事

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

竹竹合併疑「為一個人」　侯友宜：2026年再實施都不晚

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

林佳龍自豪林靜儀民調勝出一籌　號召鐵馬車隊力挺「雙林雙贏」

陳建仁選台北市長？　黃暐瀚：顯然綠營不少人不希望陳時中選北市

蔡英文有意增聘無任所大使　林佳龍：她鼓勵我為台灣做些事

「數位新冠病毒健康證明」來了！　12／28上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

BTS柾國突傳熱戀大7歲李侑菲！女方發聲：只認識過SUGA

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

Lexus全新電動概念車現身台北信義區　超囂張外觀讓網友驚呆了

以人為本安全宜居　智慧交通永續優雅台南古都

快訊／酒駕撞飛一家4口！陳其邁探視姊妹　允諾院方協助醫療費用

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

酒駕男撞死人　黃國昌：政府何時宣戰？

柯建銘批國民黨中邪　民眾黨時力大可不必

「原以為游錫堃是老實人」　藍委聽完一句話：黨性如此強

「共軍刻意嘗試夜間突襲台灣」　國防院評估：演訓範圍還會擴大

快訊／柯建銘曝親自打電話給楊文科　「他答應竹竹併絕不退縮」　

刺槍術不夠現代？立委提案刪600萬預算　邱國正反擊「不會廢除」

「經濟成長率6％以上！」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

柯建銘還原地制法撤回現場　「三個在野黨吃相難看、沆瀣一氣！」

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

台灣防疫排名大躍進　王浩宇：國民黨的最後相罵本也沒了

「藍營內鬥影響最深遠的一次」　柯建銘曝當年「馬王政爭」全因這句話

更多熱門

相關新聞

張伯禮：西安疫情預計1月下控制

張伯禮：西安疫情預計1月下控制

陝西西安23日宣佈「封城」，但疫情仍在擴散，26日再新增150例本土個案。針對西安的疫情，大陸防疫專家、中國工程院院士張伯禮預計，1月中旬西安疫情能夠得到阻斷，1月下旬完全有可能控制住。

陸專家：新冠是「完美級病毒」

陸專家：新冠是「完美級病毒」

基隆捷運綜合規劃將收尾　八堵站這點是評估關鍵

基隆捷運綜合規劃將收尾　八堵站這點是評估關鍵

台灣防疫排名大躍進　王浩宇：國民黨的最後相罵本也沒了

台灣防疫排名大躍進　王浩宇：國民黨的最後相罵本也沒了

以色列展開「第4劑疫苗」150人試驗

以色列展開「第4劑疫苗」150人試驗

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔡炳坤陳志銘第三劑疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面