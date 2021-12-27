快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

記者袁茵／台北報導

國內開放第3劑疫苗接種，廠牌包含莫德納、BNT及高端疫苗，須年滿18歲，且打完2劑疫苗隔5個月。早於4月、6月打完兩劑AZ疫苗的台北市長柯文哲，27日與市府團隊一同視察接種情形，並且接種第三劑BNT疫苗；柯文哲直言，這次打1cc針頭「怎麼這麼痛」。

▲柯文哲接種第三劑疫苗。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市秘書長陳志銘27日上午赴台北市政府地下二樓，視察員工健康一條街及疫苗接種情形。由於柯文哲等人員已於4月12日和6月中旬接種2劑AZ疫苗，至今已超過5個月，因此也於27日接種第三劑疫苗，廠牌為BNT。

柯文哲於市府一樓接種第三劑疫苗後，先向護理人員詢問是3cc還是1cc的針頭？得知是使用1cc後，直言「打1cc的怎麼這麼痛？好像有比較痛。」媒體追問，聽說第三劑會有被火車撞到的感覺，柯文哲則說，應該不會在當下感受到，「應是回家後才知道」，至於發燒則再說。

柯文哲表示，早上看晨會報告時得知，Omicron變種病毒開始變成全世界主流變種病毒，且若疫苗只打2劑的話，對抗Omicro的效果似乎都不太好，「特別是AZ兩劑效果更不好。」顯然仍有必要施打第三劑疫苗，「結論就是，打滿2劑、（間隔）5個月就開始來打吧！我們正在研究怎麼讓大家可以更有效率的預約，正在做網站。」

一旁的蔡炳坤也呼籲，至12月31日以前，共有264家北市合約診所在接種莫德納，不論是打第一、二或三劑都可以，醫院則有28家提供現場掛號、預約，而台北車站也有莫德納接種服務；至於柯文哲預告的預約系統，只要準備好，就會對外說明，「歡迎大家來接種。」

另外，媒體詢問，前副總統陳建仁被民進黨點名，可以挑戰台北市長，並吸引中間選民、淺藍的票？柯文哲並未正面回應，僅說「先解決這個第三劑。」