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2021兩岸十大新聞（上） 釋迦禁售、共機闖台ADIZ超900架次

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮秀出檢疫到台灣鳳梨有害生物，以及通報台灣主管部門的文件。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

回顧2021年兩岸關係，包括農牧產品、台獨份子清單、遠東裁罰及尼加拉瓜建復交等事件，共機超900架次台海現蹤也帶來持續性影響。不過，包括雙城、海峽論壇等民間交流大型活動持續舉辦，經貿往來關鍵的ECFA也維持實施，《東森新媒體ETtoday》整理2021年兩岸十大新聞，分上下兩篇推出，供讀者鑑往知來，掌握第一手資訊。

（一）釋迦禁入大陸市場　推農林22條支持台人在陸發展

大陸海關總署分別於1月27日、2月26日及10月20日公告禁止台灣肉類產品、鳳梨、蓮霧及釋迦等產品輸入。據了解，萊克多巴胺被大陸法規禁止在動物養殖過程使用，含萊克多巴胺的肉品也禁止輸入，因此，開放含萊克多巴胺美豬和30月齡以上美牛進口的台灣肉品被列為2021年首個被禁止輸入大陸的商品。

與禁入產品「豬肉、鳳梨、蓮霧」有諧音哏的大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，大陸海關總署是由源頭管控植物疫情風險，被驗出有害生物的水果被禁止輸入，是正常的生物安全防範措施。此外，大陸國台辦等單位也推出「農林22條」措施，補助台人赴大陸從事農業發展、農田及鄉村建設、植物新品種或投資畜牧水產業等。

▲▼解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

（二）共機闖台ADIZ超900架次　新式武器封鎖台海戰力日趨完備

數據顯示，至12月22日止，解放軍各式戰機全年累計進入我ADIZ（防空識別區）逾940架次，為2020年逾380架次的2倍多，其中，共機單日進入我ADIZ架次數最高是發生在10月4日的56架次，10月1日至10月5日則共出現150架次各式共機。

數據顯示，解放軍進入台灣西南ADIZ不僅架次多，機型也複雜多變，包括殲-16、蘇-30等主力戰機，運8多用途機型、空警500、轟6等戰略性裝備，再加上運20加油機及雙航母已形成太平洋作戰能力，對台海周邊封鎖控制和區域反介入能力已臻完備。

▲▼上海台商打疫苗、李政宏會長、李政宏夫人、台商施打疫苗、領取接種書、留置觀察 。（圖／記者趙禕攝）

（三）17.2萬台人在陸接種疫苗33萬劑次　第3劑加強針開打

隨著新冠肺炎疫情持續反覆，變種病毒Delta後，Omicron來勢洶洶，打疫苗成為全球防疫的最高指導原則之一。在大陸工作的台人自2021年4月14日起，得在工作地免費施打大陸國藥或科興疫苗。大陸國台辦不完全統計顯示，直至11月15日止，約有17.2萬台胞在大陸接種疫苗，累計接種約33萬劑次。

對於農曆春節即將返台過年的在陸台人，包括福建、廣西等地也啟動新冠第3劑加強針的施打作業，直至過年前，廈門還將組織6至7場的加強針「台胞專場」，提供台灣民眾返台前提高免疫效果。

▲▼陸委會主委交接 陳明通 羅秉成 邱太三 。（圖／記者屠惠剛攝）

（四）邱太三掌舵陸委會提春暖花開　國台辦嗆回到「九二共識」共同政治基礎

陸委會主委邱太三3月23日履新上任，接替陳明通成為台灣在兩岸事務方面的官方「話事人」。他在交接典禮後提出，陸方對「九二共識」做出新的加註後，讓台灣民眾無法接受，希望雙方能務實判斷未來交流，並期待兩岸關係能「春暖花開」。

大陸國台辦對於「春暖花開」説，一週內2度作出聲明，聲明強調，「九二共識」才是改善和發展兩岸關係的最大公約數，發言人朱鳳蓮也呼籲民進黨政府，應取消阻礙兩岸群眾往來的限制性措施，也就是小三通和被關閉的兩岸直航航點。

▲▼ 大陸限電、東莞、台商 。（圖／東莞台商提供）

（五）多地限電衝擊台廠　台商備發電機「省電儉用」撐下去

大陸限電及能耗雙控政策對台商聚集的長三角、珠三角地區帶來衝擊，在十一假期前後正式引爆。在廣東的台商透露，限電情況嚴重的時候ㄝ有錢也租不到發電機，供電局還下令不讓柴油發電機使用，擔心會造成空汙影響。

江蘇昆山是台商大本營之一，也是電子製造業的重鎮。限電令發布後，做3休4、做2休5的情況確實存在，也有台商認為，多數工廠都有自備發電機或太陽能板，至少能應付20%用電量，「省電儉用」和調整員工錯峰上班，才會將影響降至最低。
 

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