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耶誕假期「全球6300航班」取消！機組人員染疫或隔離　人力超短缺

▲▼Omicron重創耶誕假期　全球6300航班取消。（圖／路透）

▲Omicron重創耶誕假期，全球約有6300航班取消。（圖／路透）

文／中央社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力Omicron變異病毒株，讓全球耶誕長週末航空交通大打結，航班追蹤網站今天通報，有超過6000個航班取消，另有數以千計的航班誤點。

法新社報導，根據世界航班追蹤網站FlightAware的數據，今天全球有近2800個航班取消，其中包括970個從美國各大機場起降的航班；而截至格林威治時間1時30分，有逾8000個航班延誤。

昨天有約2400個航班取消、1萬1000個航班延誤；明天預計取消的航班則已經超過1100個。

對美國來說，雪上加霜的是，惡劣氣候還可能影響陸路或其他路線的交通，儘管太平洋西北地區的西雅圖、波特蘭等城市可能會有一個雪白的耶誕週末。

在機師、空服員或其他工作人員要不請病假，要不因為COVID-19接觸史而被隔離情況下，漢莎航空（Lufthansa）、達美航空（Delta）、聯合航空（United Airlines）、捷藍航空（JetBlue）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等其他人手短缺的航空公司，不得不在1年當中旅遊最繁忙的時間取消部分航班。

▲▼Omicron重創耶誕假期　全球6300航班取消。（圖／路透）

▲許多機組人員不是染疫就是遭到隔離，讓航空公司不得不取消航班。（圖／路透）

一名美國佛蒙特州的旅客今早向聯航發了推文，說：「幫幫忙吧，聯合航空又取消航班了，我想回家過耶誕節啊。」

FlightAware的數據顯示，聯航昨天取消了200個航班，今天再取消近250個航班，占原本排定航班的10%。

儘管調度機師、重排飛機路線，也連忙幫員工調班，但Omicron確診病例激增已打亂了航空業的運作。

聯合航空昨天發布聲明說：「本週全美各地的Omicron病例激增，對我們機組及所有負責營運的人員造成直接的影響。」

「因此，很遺憾的，我們不得不取消一些航班，並在受影響的消費者動身前往機場前通知他們。」

同樣的問題也發生在達美航空身上，他們今天取消了310個航班，明天也取消了數十個航班，並稱公司「已經運用了包括改道、調度飛機、變更機組員等一切辦法和資源，來因應這些航班所需」。

達美說：「造成客戶假期旅遊延誤，我們深感抱歉。」

COVID-19疫情已導致去年的耶誕節假期泡湯，今年民眾無不渴望與家人團圓，卻遇上航班大打結的情況，讓人加倍失望。

全球取消的航班當中，以中國的航空公司占最大宗。中國東方航空昨、今兩天共取消超過1000個航班，占排定航班的20%以上。中國國際航空這段期間也取消了原定班表約20%的航班。

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