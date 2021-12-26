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名醫揭「最強疫苗組」！抗Omicron保護力最高　不是2劑AZ+莫德納

學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈政男分享最強疫苗組合。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠Omicron變種病毒株襲擊全球，如何施打疫苗才能獲得最佳保護力，令外界關注。對此，精神科名醫沈政男分享數據，依據英國官方的最新工作報告，最強的三劑組合並非2劑AZ+半劑莫德納，而是2劑BNT+莫德納，九週以後仍可維持75％左右的保護力。

沈政男在臉書上表示，依據英國官方（UK Health Security Agency）關於Omicron的最新工作報告，感染後的住院率沒有南非預估的那麼低，約為Delta的4到6成左右，至於疫苗效力的部分，則是統計了6萬多起Omicron案例的數據。

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沈政男分享，2劑AZ+劑BNT施打後，保護力為60％，9週以後則降到35％，2劑AZ+半劑莫德納則是60％，9週以後降為45％，3劑BNT則是70％，9週以後降為45％。

▼沈政男解讀英國最新數據。（圖／翻攝臉書／沈政男）

▲▼沈政男解讀英國最新數據。（圖／翻攝臉書／沈政男）

沈政男說，若施打2劑BNT+1劑莫德納，則剛打完的時候是75％，9週以後仍可維持75％左右，反觀施打2劑AZ過5個月的民眾，「你的保護力剩下多少，自己查看看，免得又說哥唱衰你。」

至於何時施打第三劑、又要如何施打，沈政男則要民眾自行思考，若現在施打第三劑，春節保護力可以維持60％左右，但到了3月則降為35％到45％。

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