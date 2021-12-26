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各國空手道團紛傳確診　哈薩克「俄、中、自產疫苗」接種率達75%

▲▼哈薩克自產QazVAC疫苗。（圖／路透）

▲哈薩克自產QazVAC疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

我國空手道代表團自哈薩克參加「空手道亞洲錦標賽」返台後，卻有11人確診新冠肺炎，就連香港、日本的代表團也都出現集體染疫的狀況。有香港選手透露，哈薩克當地人多數不戴口罩；而當地衛生部長23日才表示，全國已經有75％的民眾完整接種俄製史普尼克V（Sputnik V）、中製國藥疫苗和自產的QazVAC疫苗。

根據《The Astana Times》報導，哈薩克代理衛生部長布爾基特巴耶夫（Zhandos Burkitbayev）23日表示，該國已經有75％的民眾完整接種，約85％的民眾打完第一劑疫苗。哈薩克主要施打的疫苗廠牌為俄製史普尼克V（Sputnik V）、中製國藥疫苗和自產的QazVAC疫苗，而青少年及孕婦則施打輝瑞疫苗。哈薩克目前平均每日新增約560例確診。

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哈薩克主要施打的疫苗廠牌為俄製史普尼克V（Sputnik V）、中製國藥疫苗和自產的QazVAC疫苗。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗。（圖／路透）

全日本空手道聯盟也在25日宣布，該國空手道代表團共28人自哈薩克返國後，包含選手和工作人在內有11人確診，目前還在等待基因定序結果；香港也有5名由哈國返回的空手道運動員確診，就連泰國代表團都有高達19人確診。

香港選手劉知名表示，此次亞錦賽大會防疫做得較差，大會安排所有運動員在首日檢測，到第3日比賽時，3日前檢測結果仍有效。他指出，目測場館內一半運動員和教練沒戴口罩，獎牌戰時場內更有多達數百人，當地許多民眾和服務人員也都沒戴口罩，相信在哈薩克染疫的可能性較大。

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