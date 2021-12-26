紐約染疫兒童住院率狂升4倍！約一半不到5歲　政府籲家長快打疫苗

▲紐約市政府發現，多數兒童因年齡太小，不符合接種資格，導致染疫兒童的住院率正在上升。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約衛生部發現，自12月以來，市內因感染新冠肺炎住院的兒童增加了4倍，因此州政府24日晚間向兒科醫生與家長們發布緊急通知，敦促他們確保兒童患者及時接種疫苗，並密切監測兒童患者住院人數上升的趨勢。

綜合美媒報導，隨著Omicron變種病毒在紐約急速蔓延，當地每天有逾萬人被確診染疫，全市每天的住院人數更是以倍數增長。紐約衛生部最近發現，由於多數兒童因年齡太小，不符合接種資格，導致他們在染疫後病情急速惡化，讓市內在12月5日至19日期間，染疫兒童住院的人數增加了4倍之多。

這些住院的兒童中，約有半數人年齡介於5歲以下，從未接種新冠疫苗，因此州政府24日緊急發出警告，敦促兒科醫生與家長為兒童患者接種疫苗。州衛生廳廳長巴塞特（Mary T. Bassett）表示，「我們留意到兒科最近收治的新冠患者人數明顯增長，顯示新冠正在向兒童進攻，因此我們要儘速採取行動來保護兒童。」

巴塞特也提醒，父母可以通過確保周圍人都已接種疫苗或加強劑、戴上口罩、避開人群、增加篩檢次數，來協助那些因年齡太小而不符合接種資格的孩子避免染疫，「一旦周圍有人出現新冠症狀，或家中有人接觸到新冠病毒，那麼兒童也應立即接受檢測，儘速隔離或維持社交距離」。

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