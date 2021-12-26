▲新北毛寶貝幸福耶誕趴熱鬧登場，侯友宜：尊重生命愛護動物。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處25日於板橋車站站前廣場，舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，現場數百位民眾帶著家中毛寶貝歡慶耶誕，市長侯友宜拉開樂高造型小屋宣導「給牠一個溫暖的家，繫上牽繩保護牠」。侯友宜表示，彩虹漂亮是因為色彩多元，生命要互相尊重，把毛寶貝當作貴人，讓生命增添更多元的色彩。

今年耶誕趴由新北市警犬隊表演拉開序幕，台北市陪伴犬協會帶10隻狗登場，在訓犬行為師指令下，展現超高穩定度，也教導民眾如何讓狗狗社會化，願意繫上牽繩出門散步；防檢局基隆分局領犬員也帶檢疫犬現場表演精湛的偵搜能力，讓人嘖嘖稱奇；藝人米可白、高山峰、伊林旗下模特兒等人也到場宣導「認養不棄養、給牠一個溫暖的家」，鼓勵民眾認養動物之家犬貓。

▲新北市長侯友宜與可愛犬互動。

侯友宜到場和毛寶貝互動，也為校園犬影片及校園犬繪畫得獎學校及學生頒獎，鼓勵得獎學校師生，讓「尊重生命，愛護動物」觀念從學校到每個家庭萌芽生長。新北市議員劉美芳及農業局副局長諶錫輝、觀旅局副局長莊榮哲等人都自到場共襄盛舉。

侯友宜表示，毛寶貝不僅能撫慰人們的心靈，更是我們生命中的重要夥伴，新北市就有90條校犬在46所學校中，讓孩子們成長過程中充滿著多元色彩。他強調，不論是人或動物，生命價值同樣尊貴，呼籲喜愛動物的朋友以領養代替購買、不遺棄寵物，要給所有毛寶貝溫暖的家與滿滿的愛。

▲新北市長侯友宜與黑犬軍團合照。

除了舞臺上活動，臺下拍照打卡區也是人群聚集焦點，大、小朋友排隊搶著拿麥克風和樂高小屋合影；認養攤位上，有來自動物之家十犬十貓，裝扮成耶誕小天使，和民眾互動，動保處現場也提供免費狂犬病疫苗及晶片注射。黑犬軍團成員「Money」原先也來自五股動物之家，在動物之家遇到命中Mr.right後開啟不一樣新生活。

動保處長楊淑方表示，「牽繩」不只可以保護動物，也代表牽起毛寶貝和主人之間情緣，愛牠就是要一輩子照護牠、陪伴牠，新北市政府用心推廣各項多元認養及動物保護政策，希望民眾出門時將自家寵物繫好牽繩，牽住心愛寶貝，也牽著牠一生一世。她強調，「出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元 -1萬5000元」，請民眾愛牠就繫緊牠。

▲新北市長侯友宜與校園犬合照。

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