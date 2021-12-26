抓到了！聖誕趴喝到翻臉「連開9槍」　他狂逃4小時狼狽落網

▲樹林中正路摩鐵凌晨傳槍響，一群人在汽車旅館開房開聖誕趴，卻爆發酒後衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市樹林區26日凌晨3時許傳出槍響！，一群人到某汽車旅館開趴，但沒想到酒後卻爆發激烈衝突，一名男子頭部被打傷，氣得找來6名友人助陣，卻被對方連開9槍示威，2輛汽車共被打出9個彈孔，所幸無人員傷亡。而槍手事發後逃離現場，警方事後循線追查，最終於今日上午7時許將人逮捕到案，全案正積極深入調查釐清中。

這起案件發生在26日凌晨，林姓男子與人在摩鐵狂歡，但一行人酒後卻爆發激烈衝突，林男的頭部遭人打傷，氣不過的他於是找來6名友人前來助陣。當時毆打林男的陳姓男子見狀，竟立刻跑回房內持槍狂轟，一連開了9槍，所幸子彈僅打中2輛轎車，流彈並未傷及其他民眾，沒有造成人員傷亡。

警方獲報到場，第一時間認定開槍的陳男並未離開摩鐵，於是繃緊神經在現場戒備、盤查，但陳男早已逃逸無蹤。警方事後循線追查，最終於26日上午7時許大安路路口攔查到陳男，而其也坦承開槍。

陳男事後供稱，是林男先對他不禮貌，雙方因此爆發口角衝突，且對方隨即撂來友人，他見寡不敵眾才決定開槍，目前陳男已被帶回警局調查，全案正積極偵辦中。

▲陳男開槍後逃逸，4小時後遭警方攔查逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）