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新北跨域結合產官學合作　淡大師生走入茶園帶動石門創生

▲新北跨域結合產官學合作 淡大師生走入茶園帶動石門創生。（圖／新北市農業局提供）

▲新北跨域結合產官學合作，淡大師生走入茶園帶動石門創生。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與淡江大學前進石門區，與在地團隊「一良茶屋」合作，推出富有濃烈地方色彩的茶禮盒，跨域導入設計及業界資源，今年更結合大專院校學術力量，邀集大學青年前進產地，協助農業創生團隊發展事業及產業，帶動石門鐵觀音茶產業發展。

新北市政府農業局自2019年開始，以農業為基礎推動地方創生，與在地團隊合作地方特色產業鏈。石門一良茶屋今年加入農業創生行列，與農業局和淡江大學產官學攜手合作，邀集大學青年親自來到產地，體驗炭焙鐵觀音製茶過程，深度了解石門茶文化演進歷史，協助一良茶屋設計出帶有濃烈地方色彩又不失高級感的茶禮盒。

▲新北跨域結合產官學合作 淡大師生走入茶園帶動石門創生。（圖／新北市農業局提供）

▲石門一良茶屋創辦人謝宜良。

農業局表示，本次茶禮盒以手繪風格帶出石門茶園山海交界特色美景，並繪出特有茶樹品種「硬枝紅心」新芽帶有紅邊特色，同時融入當地保育類藍鵲及台北赤蛙意象，訴說出茶園環境友好及自然保育的努力。

一良茶屋創辦人謝宜良表示，透過新北市農業局農業創生計畫媒合與淡江大學合作，老師與學生來到茶園，體驗製茶，了解傳承百年的炭焙鐵觀音技術及地方文化，進而設計出具有在地特色茶禮盒，提高產品價值，很開心自己的茶園可以變成校外教室，讓學生在這裡學到在學校學不到的事物。

▲新北跨域結合產官學合作 淡大師生走入茶園帶動石門創生。（圖／新北市農業局提供）

▲淡大師生體驗製茶日光萎凋流程。

淡江大學學術副校長何啟東表示，淡江大學社會責任實踐計畫「農情食課」執行將近2年，聚焦於食農教育領域，以學生作為種子從學校出發，走出校園實際探訪在地農友、結合業界市場、進行跨域產學合作與發想，協助地方農友發展銷售通路，達到永續經營的概念。

農業局長李玟表示，近年來致力於推動青年相關政策，從「就業」與「教育」兩個層面來營造青年願意從農的就業環境，秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，與在地團隊合作發展事業及產業，同時引進學術力，推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，達到農業創生的目標。

▲新北跨域結合產官學合作 淡大師生走入茶園帶動石門創生。（圖／新北市農業局提供）

▲淡大師生體驗製茶流程。

▲新北跨域結合產官學合作 淡大師生走入茶園帶動石門創生。（圖／新北市農業局提供）

▲濃烈地方色彩又不失高級感的茶禮盒。

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