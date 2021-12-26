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社會 社會焦點 保障人權

鶯歌鐵皮屋工程行老闆、員工改槍牟利　特勤警攻堅逮人

記者張君豪／台北報導

萬華警分局在25日聖誕節執行肅槍專案！北市萬華警方遠赴新北市鶯歌區一處鐵皮屋，攻堅破門起獲改造槍械成品、半成品共10把、子彈10顆、車床、砂輪機等改造工具1批，並查獲毒品咖啡包35包。其中3把改造手槍成品具備擊發功能有殺傷力，警方逮捕鐵工廠負責人及員工帶回偵訊。

▲萬華警方到新北市鶯歌區逮捕某鐵皮屋工程行老闆及其員工涉改造槍枝販售牟利案件。（圖／記者張君豪翻攝）

新北市鶯歌區某鐵皮屋工程行老闆及其員工，涉嫌改造槍枝販售牟利。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲萬華警方到新北市鶯歌區逮捕某鐵皮屋工程行老闆及其員工涉改造槍枝販售牟利案件。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，涉嫌改槍販售牟利的鐵皮屋工程行王姓老闆（36歲）、邱姓員工（31歲、兩人均有毒品前科），原本從事鐵皮工程為業，見改造槍枝利潤頗豐，心生改槍牟利念頭，加上兩人對改槍所需車床、金屬加工技術都有基本能力，上網自學改槍技術後就批購模擬槍改造對外販售。

王嫌對外並以鐵皮工程行作為偽裝，先後購入多把模擬槍銑通槍管、安裝撞針等關鍵零件後，成為可射擊有殺傷力的槍枝，每支對外販售價格約在3至5萬元。

▲萬華警方到新北市鶯歌區逮捕某鐵皮屋工程行老闆及其員工涉改造槍枝販售牟利案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後展開監控，粗估兩人不法獲利達數十萬元，警方經長期蒐證監控，發現王嫌等人近日購入大批改造零件，疑似要趁耶誕節大賺一筆，專案小組於25日下午15時許，出動台北市警刑大特勤中隊執行破門攻堅，查獲10支改遭槍枝成品半成品，經過台北市警鑑識中心人員初鑑：發現其中3把槍管暢通且有射擊子彈能力。

警方逮捕2人追查模擬槍購入來源及販售對象，2人否認改槍販售牟利、均辯稱「忘記了、槍枝都是亡友寄放、絕對沒有改槍」，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

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