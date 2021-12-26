鶯歌鐵皮屋工程行老闆、員工改槍牟利　特勤警攻堅逮人

記者張君豪／台北報導

萬華警分局在25日聖誕節執行肅槍專案！北市萬華警方遠赴新北市鶯歌區一處鐵皮屋，攻堅破門起獲改造槍械成品、半成品共10把、子彈10顆、車床、砂輪機等改造工具1批，並查獲毒品咖啡包35包。其中3把改造手槍成品具備擊發功能有殺傷力，警方逮捕鐵工廠負責人及員工帶回偵訊。

▲新北市鶯歌區某鐵皮屋工程行老闆及其員工，涉嫌改造槍枝販售牟利。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

根據警方調查，涉嫌改槍販售牟利的鐵皮屋工程行王姓老闆（36歲）、邱姓員工（31歲、兩人均有毒品前科），原本從事鐵皮工程為業，見改造槍枝利潤頗豐，心生改槍牟利念頭，加上兩人對改槍所需車床、金屬加工技術都有基本能力，上網自學改槍技術後就批購模擬槍改造對外販售。

王嫌對外並以鐵皮工程行作為偽裝，先後購入多把模擬槍銑通槍管、安裝撞針等關鍵零件後，成為可射擊有殺傷力的槍枝，每支對外販售價格約在3至5萬元。

警方獲報後展開監控，粗估兩人不法獲利達數十萬元，警方經長期蒐證監控，發現王嫌等人近日購入大批改造零件，疑似要趁耶誕節大賺一筆，專案小組於25日下午15時許，出動台北市警刑大特勤中隊執行破門攻堅，查獲10支改遭槍枝成品半成品，經過台北市警鑑識中心人員初鑑：發現其中3把槍管暢通且有射擊子彈能力。

警方逮捕2人追查模擬槍購入來源及販售對象，2人否認改槍販售牟利、均辯稱「忘記了、槍枝都是亡友寄放、絕對沒有改槍」，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

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