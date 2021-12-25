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台南耶誕演唱會5萬歌迷同歡　黃偉哲獻上韓國偶像車銀優特錄影片

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，現場湧入5萬人次歌迷同歡。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲特地帶來被譽為「臉蛋天才」的韓國偶像車銀優特錄影片，引發現場歌迷驚喜尖叫，隨後黃偉哲與市議員呂維胤、沈震東一起發送禮物給現場民眾，祝福大家聖誕快樂，現場互動相當熱情。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今天巨星聖誕演唱在市府西側廣場舉辦，看到現場人山人海，希望各地好朋友聖誕快樂，歲末時能歡樂過聖誕，接下來的跨年演唱會，歡迎大家一起來參加台南活動迎新年。

市府指出，台南市政府主辦「2022台南耶誕跨年系列活動」，今年與重量級音樂人陳鎮川合作，帶領金曲獎王牌製作團隊，打造全國最好看的5金耶誕跨年演唱會。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，聖誕節是西方闔家團聚的重要節日，很開心能和這麼多朋友相聚共度，市府與創世基金會合作發起「大額發票抽房子、小額發票做公益」慈善活動，希望能邀請全國民眾一起來台南共度聖誕、新年佳節，也希望民眾來參加12月31日跨年演唱會時，帶發票到現場捐贈，幫助更多弱勢朋友過更好的生活。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲市長也特別播放被譽為「臉蛋天才」的韓國偶像車銀優，向台南市問好的特錄影片，引起台下歌迷驚喜尖叫。車銀優所屬韓團Astro曾在2019年受邀來台南演出，他很懷念台南，不僅懷念美食，還有懷念台南的歌迷及濃濃的人情味，因此特別錄製問候影片，送上耶誕及新年祝福，歡迎大家一起來台南。今年因疫情影響無法邀請國外藝人來台，黃偉哲市長也向歌迷表示，未來如有適當機會，將會再度邀請韓國或其他國家藝人來台南演出。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今晚耶誕演唱會由五堅情的成員賴晏駒、黃偉晉、邱鋒澤、陳零九輪番上陣，除了有個人獨唱，也四人合體表演，並和幸運觀眾一起玩遊戲。鼓鼓呂思緯則帶來代表作「為愛而愛」以及今年的新歌「簽收我的心」，融化不少台下歌迷的心。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）
金曲天后徐佳瑩則演唱「雛形」、「真的傻」、「現在不跳舞要幹嘛」、「失落沙洲」等歌曲，動人的嗓音令台下歌迷如癡如醉，而壓軸表演的頑童MJ116不愧嘻哈天團稱號，強大的氣場和音樂帶動現場氣氛嗨到最高潮。

▲「2022台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「巨星耶誕演唱會」25晚於永華市政中心西側廣場開唱，下大雨但歌迷熱情依然不減，市長黃偉哲與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新聞處表示，接下來在西側廣場還有壓軸場「好Young跨年演唱會」於12月31日晚上7時登場，由艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D(淋雨、子賢、淇揚、張龍代表演出)、大支、高爾宣、婁峻碩、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光等知名偶像熱力獻唱，讓大家一起迎向光明璀璨新的一年。

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